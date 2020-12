Wielkie inwestycje w polskie porty

W Porcie Gdynia trwa realizacja Portu Zewnętrznego, strategicznej inwestycji dla spółki. W Porcie Gdańsk na finiszu są inwestycje związane z rozbudową infrastruktury transportowej w Porcie Zewnętrznym oraz poprawą warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym.

Jedną z kluczowych dat dla projektu Portu Zewnętrznego w Gdyni będzie 15 stycznia 2021 r. Do tego dnia Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA czeka bowiem na wnioski od partnerów prywatnych ws. zaprojektowania, budowy i eksploatacji Portu Zewnętrznego. Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie maksymalnie pięć podmiotów (lub ich konsorcjów), z którymi prowadzone będą rozmowy w formie dialogu konkurencyjnego.

„Dokonana wcześniej analiza rynku wskazuje, że budową i późniejszą eksploatacją Portu Zewnętrznego zainteresowani są światowi gracze w transporcie morskim” - powiedział PAP kierownik działu marketingu ZMPG Marcin Wojciechowski.

Ze zwycięską firmą zostanie podpisana umowa o Partnerstwie Publiczno–Prywatnym na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowego terminala, która zwiąże ZMPG na ponad 30 lat.

Prace nad Portem Zewnętrznym w Gdyni rozpoczęły się w 2018 r.

Głębokowodny Port Zewnętrzny w Gdyni powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie, na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny.

Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 r. Port Zewnętrzny, jako pirs będący zalądowionym obszarem morskim, zwiększy powierzchnię portu o 151 ha, tj. blisko podwoi dzisiejszy teren gdyńskiego portu oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU.

Celem budowy Portu Zewnętrznego jest umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax, tzn. o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 m), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 m) oraz zanurzeniu do 15,5 metra. Pierwsze statki do Portu Zewnętrznego w Gdyni powinny zawinąć na przełomie 2027 i 2028 r.

To nie jedyna duża inwestycja prowadzona przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia. W czerwcu 2021 r. ma być oddany do użytku nowy publiczny terminal promowy. Inwestycja jest realizowana na powierzchni ponad 7 hektarów. Jej koszt to ok. 235 mln zł netto, z czego ok. 117 mln zł to dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Z nowego obiektu, oprócz Stena Line obsługującego obecnie połączenie między Gdynią a szwedzką Karlskroną, będą mogli korzystać także inni przewoźnicy morscy. Po ogłoszeniu opublikowanym w grudniu przez ZMPG chęć operowania na nowym terminalu wyraziło dwóch aramatorów: Polferries Polska Żegluga Bałtycka SA z siedzibą w Koszalinie oraz TT-Line z Niemiec.

„Obie firmy zostały teraz zaproszone do złożenia ofert wstępnych w terminie do 22 stycznia 2021 r. Podpisanie umowy lub umów z przewoźnikami jest planowane na luty 2021 r.” - poinformował Wojciechowski.

Nowy terminal w Gdyni da możliwość przyjmowania promów o znacznie większej długości, do 240 metrów, podczas gdy na obecnym terminalu mogą zawijać statki o maksymalnej długości stu siedemdziesięciu kilku metrów. Zaletą nowego terminala, w przeciwieństwie do obecnie funkcjonującego, jest również jego położenie. Budowany terminal zlokalizowany jest bowiem blisko wyjścia z portu w morze.

Na terenie Portu Gdańsk realizowanych i planowanych jest obecnie prawie 40 inwestycji o różnym poziomie zaawansowania.

„Łączna ich wartość sięga dziś 6 mld zł. Są to inwestycje realizowane zarówno przez Port Gdańsk, Urząd Morski, PKP PLK, a także kontrahentów działających na terenie portu” - poinformowała PAP rzecznik prasowy Portu Gdańsk Anna Drozd.

Na finiszu są inwestycje współfinansowane w 85 proc. przez Unię Europejską z instrumentu CEF („Connecting Europe Facility” – Łącząc Europę). Łączna wartość tych inwestycji to ponad 740 mln zł.

Dobiega końca rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym. Inwestycja polega na doprowadzeniu ruchu kolejowego oraz samochodowego do terminali przeładunkowych. Realizowane są cztery zadania: rozbudowa układu komunikacyjnego, rozbudowa dojazdu do DCT (największego terminalu kontenerowego na Bałtyku), przebudowa ul. Budowniczych Portu Północnego oraz budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych. W sumie wybudowanych lub przebudowanych zostanie łącznie 7,2 km dróg, 10 km nowych torów i 7 obiektów inżynieryjnych. Zasadniczy zakres prac zostanie odebrany na przełomie 2020 i 2021 roku. Całość robót zakończy w połowie 2021 r.

W dużym stopniu zaawansowania jest też modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym dla większych statków. Łączna długość modernizowanych nabrzeży to prawie 5 km, oraz 7 kilometrowy tor wodny. Zakończenie i odebranie całości robót planowane jest na II połowę 2021 r.

Port Gdańsk planuje m.in. przebudować infrastrukturę drogowo-kolejową na zapleczu Nabrzeża Przemysłowego. Zmodernizowanych lub wybudowanych zostanie ok. 6 km torów oraz ok. 1,6 km dróg. Ogłoszono przetargi, które pozwolą wybrać wykonawcę robót budowlanych i inżyniera kontraktu.

PAP/ as/