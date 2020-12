Dobro w biznesie. Allegro: Pomagamy, bo umiemy

To już druga edycja akcji #pomagamy_bo_umiemy, w której pracownicy Allegro pomagają w walce ze skutkami pandemii COVID-19. Dzięki zaangażowaniu ponad 130 osób w sumie zostanie zrealizowanych 35 projektów społecznych

W ramach akcji #pomagamy_bo_umiemy pracownicy Allegro mogli wskazać organizacje i instytucje oraz zaproponować konkretne działania, obejmujące najbardziej potrzebujących, szczególnie dotkniętych skutkami pandemii. Pomoc otrzymają m.in. seniorzy, dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, czy wykluczone społecznie, ale również społeczności lokalne, pacjenci, podopieczni hospicjów i domów pomocy społecznej oraz pracownicy ochrony zdrowia. W pierwszej edycji akcji #pomagamy_bo_umiemy dzięki zaangażowaniu pracowników Allegro udało się zrealizować aż 42 projekty. Przyniosły one realną pomoc osobom oraz instytucjom najbardziej dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. Na jej cel przeznaczono 1 mln zł.

Allegro dba o to, aby pracownicy mogli angażować się w problemy, szczególnie w tak trudnym czasie, kiedy walczymy ze skutkami pandemii COVID-19. Dlatego cieszę się, że i tym razem akcja #pomagamy_bo_umiemy odniosła wielki sukces i pokazała jak bardzo zaangażowanych ludzi mamy na pokładzie naszej firmy. Pracownicy w swoich zgłoszeniach oprócz wskazania konkretnej organizacji i jej potrzeb, proponowali również pomoc w organizacji zbiórek na Allegro Lokalnie czy Charytatywni.Allegro.pl, warsztaty online dla organizacji pozarządowych i szkół oraz wsparcie w logistyce i dostawach - mówi Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro.

akcja społeczna / autor: Allegro

W związku z pandemią i obostrzeniami większość starszych osób będzie zmuszona spędzić Wigilię samotnie. Odwołanych zostanie również wiele miejskich spotkań. Aby sprawić seniorom odrobinę radości i dać im choć namiastkę normalności w tym trudnym czasie powstała inicjatywa “Radosne Święta dla Seniora”. Dzięki niej pracownicy Allegro wraz ze Spółdzielnią Socjalną Finezja będą dostarczać seniorom mieszkającym w Koninie świąteczne posiłki oraz drobne upominki. Warto podkreślić, że to już drugi raz, kiedy seniorzy z tego miasta otrzymają pomoc dzięki Allegro. Podczas pierwszej edycji programu zaangażowania #pomagamy_bo_umiemy obiady trafiły do 50 mieszkańców Konina.

Pracownicy Allegro przygotowują świąteczne wsparcie również dla podopiecznych Domu Samotnej Matki z Dziećmi w Kraśniewie. We współpracy z warszawską restauracją, która również boryka się z problemami związanymi z pandemią, przygotują wigilijną kolację dla 33 osób. Jednocześnie do dzieci mieszkających w ośrodku trafią komputery, które posłużą im do nauki zdalnej. Do tej pory 12 uczniów miało do dyspozycji tylko trzy laptopy.

akcja społeczna / autor: Allegro

Wśród instytucji dotkniętych skutkami pandemii są także szpitale, domy pomocy społecznej czy hospicja. Dzięki akcji #pomagamy_bo_umiemy, Fundacja Oddech bez granic przekaże środki ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz dodatkowe wyposażenie służące do poprawy bezpieczeństwa w szpitalach. Pracownicy Allegro wesprą Fundację niezbędną wiedzą w zakresie komunikacji i planowanych kampanii.

Na mapie wsparcia #pomagamy_bo_umiemy znalazły się zarówno duże miasta: Poznań i Warszawa oraz Łódź, Lublin, jak i mniejsze miejscowości: Augustów, Bochnia, Broniszewice, Grodzisk Mazowiecki, Komorów, Konin, Kraśniewo, Łomża, Malbork, Murowana Goślina, Nidzica, Nowy Białynin, Oborniki, Piaseczna, Puszczykowo, Radwanowice, Sekłak, Skórzewo, Tłuszcz.