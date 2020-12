Fundacja Wolne Miejsce ponownie ze świątecznym wsparciem Deloitte

Również w tym roku zdecydowaliśmy się wesprzeć Fundację Wolne Miejsce, a przede wszystkim organizowaną przez nią „Wigilię dla samotnych”. Osoby samotne otrzymają w tym szczególnym dniu wsparcie, mimo że sytuacja związana z pandemią COVID-19 postawiła przed organizatorami ogromne wyzwanie i nie pozwoliła na zorganizowanie tradycyjnego spotkania

24 grudnia wolontariusze odwiedzą w domu każdą zgłoszoną do Fundacji osobę, która z powodu sytuacji życiowej, materialnej czy rodzinnej nie może pozwolić sobie na spędzenie Wigilii w gronie najbliższych i przekażą świąteczną kolację.

To już dziewiąta „Wigilia dla samotnych” zorganizowana przez FWM. Pierwsza odbyła się w 2012 roku w Chorzowie na Śląsku, wzięło w niej udział 600 podopiecznych Fundacji. Grono osób, do których dotrze świąteczna pomoc regularnie się powiększa. W tym roku wolontariusze dotrą do potrzebujących w Katowicach, Łodzi, Warszawie, Kaliszu, Radomiu, Kołobrzegu, Ostrowie Wielkopolskim, Olsztynie, Starachowicach oraz Rumii.

Deloitte od kilku lat wspiera Fundację Wolne Miejsce. W tym roku również zdecydowaliśmy się dołączyć do grona darczyńców i zatroszczyć się o tych, którzy tej pomocy szczególnie potrzebują. Cieszymy się, że mimo obowiązujących obostrzeń samotne osoby otrzymają nie tylko wigilijną kolację, ale również towarzystwo wolontariuszy, co mamy nadzieję pozwoli im poczuć świąteczną atmosferę.