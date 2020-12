Zaangażowani w pomaganie pracownicy Coca-Cola HBC Polska

Sprzątanie świata, plogging, wsparcie dla młodych i seniorów, tam, gdzie są potrzebujący. Pracownicy Coca-Cola HBC Polska pokazują, co to dla nich znaczy być wolontariuszem

Wolontariat jest dla nas naturalną potrzebą działania.Od lat wspieramy programy na rzecz lokalnych społeczności. Staramy się angażować w obszary, w których możemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, a także wszędzie tam, gdzie możemy być najbardziej pomocni – mówi Krzysztofa Bełz, kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR w Coca-Cola HBC.

Coca-Cola to firma działająca w Polsce od 30 lat. Pracownicy firmy angażują się, a często sami inicjują liczne akcje pomocowe w lokalnych społecznościach. Tylko w mijającym roku przepracowali na rzecz innych blisko 2000 godzin, realizując ponad 20 projektów wolontariackich. Dlatego gdy tylko pojawiły się wyzwania związane z pandemią, było dla nich oczywiste, że należy przyłączyć się do akcji wspierania potrzebujących.

Idea wolontariatu

Coca-Cola HBC dużą wagę przykłada do edukacji i budowania zaangażowania pracowników w zakresie społecznej odpowiedzialności. Program wolontariatu pracowniczego w firmie opiera się na 2filarach: wolontariacie kompetencyjnym, którego przykładem jest program mentoringowy Youth Empowered, wspierający rozwój przez młodych ludzi kompetencji , przydatnych na rynku pracy, wolontariatu akcyjnego, gdzie wolontariusze podejmują działania na rzecz środowiska, młodych ludzi, czy ważnych lokalnych potrzeb. Ten drugi filar wspiera program grantowy, w którym pracownicy sami przygotowują wnioski i uruchamiają lokalne projekty we współpracy z małymi miejscowymi organizacjami.

Pracownicy Coca-Cola HBC realizują wolontariat pracowniczy przy współpracy z Fundacją Instytut Wolontariatu Pracowniczego.

Praca na rzecz społeczności i planety

Gdy tylko wybuchła pandemia, wolontariusze Coca-Cola HBC nie pozostali obojętni na sytuację i wsparli wiele działań w walce z COVID-19. Razem z Federacją Polskich Banków Żywności wzięli udział w przygotowaniu i dystrybucji paczek żywnościowych dla wykluczonych społecznie i potrzebujących, m.in. seniorów, rodzin wielodzietnych czy osób w kryzysie bezdomności, które ze względu na ograniczenia epidemiczne miały utrudniony dostęp do pomocy. Akcja pozwoliła przetrwać trudny czas lockdownu potrzebującym mieszkańcom dużych miast, jak np. Wrocławia, ale także mniejszych gmin, takich jak Niepołomice, Pułtusk czy Ciechanów.

W ramach inicjatywy przygotowaliśmy ponad sześćset paczek żywnościowych, które miały pomóc mieszkańcom Pułtuska przetrwać najtrudniejszy czas. Nasza praca nie polegała tylko na przekazaniu produktów, ale również na przygotowaniu i dystrybucji paczek wśród potrzebujących. Akcje wolontariackie, tak jak realizowane w Pułtusku we współpracy z Bankiem Żywności, nie tylko niosą realną pomoc, ale także są doskonałą okazją do integrowania zespołu wokół szlachetnych i bardzo potrzebnych inicjatyw – mówi Dariusz Guzowski, lider pomagania w Pułtusku.

Pracownicy firmy pomagali również Domom Pomocy Społecznej i hospicjom, dostarczając mikołajkowe paczki ich podopiecznym oraz chorym – osobom najbardziej narażonym na negatywne skutki pandemii, którzy w okresie wzmożonych zachorowań powinni unikać wychodzenia z domu.

Pandemia, to trudny czas, zwłaszcza dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej – strach, ograniczony kontakt z rodziną, lęk o zdrowie swoje i bliskich udziela się niemal wszystkim. Wyzwania, którym musimy sprostać, nie są łatwe nawet dla nas. Dlatego nigdy nie miałem wątpliwości, że należy działać i w tych trudnych czasach, mimo konieczności zachowania reżimu sanitarnego, pomagać słabszym – w tym wypadku podopiecznym DPSów, dla których paczka z okazji mikołajek może stanowić jedyną namiastkę tegorocznych świąt. Sam wywodzę się z ubogiej rodziny i zdaję sprawię, z jakimi problemami spotykają się osoby najsłabsze. Dlatego lubię pomagać, aby zmieniać choćby w małej części ten świat na lepsze, a jeżeli przy okazji mogę namówić do tego kolegów z pracy, to radość jest podwójna – mówi Piotr Moucka, inicjator mikołajkowej akcji w DPSach.

Wsparcie potrzebujących to tylko jeden z wielu obszarów zaangażowania. W ramach realizacji globalnej ambicji firmy „World Without Waste”, czyli „Świata bez Odpadów”, pracownicy corocznie biorą udział w akcjach polegających na sprzątaniu własnej okolicy, m.in. zakładów produkcyjnych. Realizują programy edukacyjne na rzecz recyklingu i świadomej segregacji odpadów. Pracownicy Coca-Cola to także prawdziwi ambasadorzy ploggingu, którzy przez cały rok promują łączenie aktywności fizycznej z akcją sprzątania świata.

Zaczęło się od tego, że kilka lat temu postanowiłem coś zmienić, bo miałem już dość dzikich wysypisk, które napotykałam podczas spacerów i joggingu po lesie. Namówiłem kolegów z pracy, aby wzięli udział we wspólnym ploggingu, akcji, która polega na zbieraniu śmieci podczas np. biegania, spaceru lub jazdy na rowerze. Dziś tworzymy już dużą inicjatywę. Dołączają do nas kolejne osoby – znajomi, ale też nieznani mi ludzie, a nawet inne firmy angażujące się ideę ploggingu. Ta inicjatywa świetnie pokazuje, że jeśli chcemy zmienić świat, najlepiej zacząć od siebie – mówi Marcin Gołębiewski, inicjator ploggingu w Coca-Cola HBC.