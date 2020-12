Włączamy pozytywną energię nie tylko od Święta!

Pracownicy Siemens Energy - wcześniej jako część biznesu Siemens - aktywnie uczestniczyli i nadal uczestniczą przez cały rok we wszelkich aktywnościach społecznych, kreując projekty i angażując się w pomoc najbardziej potrzebującym pomocy ludziom i zwierzętom, dbając jednocześnie o klimat i środowisko

Wolontariat zawsze cieszył zainteresowaniem pracowników, którzy chętnie pomagają dzieciom, seniorom, osobom potrzebującym, często wykluczonym społecznie czy zawodowo, tworząc piękne zielone ogrody, place zabaw, miejsca wypoczynku i integracji społecznej, czy wspierając schroniska dla zwierząt.

Ryneczek pracy / autor: Siemens Energu

Moment, kiedy nieoczekiwanie w naszym kraju pojawiła się pandemia, a wraz z nią szereg restrykcji i obostrzeń w kontaktach międzyludzkich nie stanął na drodze tym, którzy dołożyli wszelkich starań, aby jeszcze mocniej pomyśleć o potrzebach lokalnych społeczności. Jednocześnie był to dobry moment na oderwanie się od komputera, zwrócenie uwagi na potrzeby osób, które nie zawsze mają tak komfortowe warunki i środki do życia.

Stąd m.in. wziął się pomysł na ponowne włączanie długotrwale bezrobotnych na rynek pracy z udziałem wolontariuszy Siemens Energy, w ramach Ryneczku Pracy Centrum Integracji Społecznej. Celem projektu było wzmocnienie współpracy lokalnych pracodawców, którzy w ramach działań społecznie odpowiedzialnych, zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zasobami, które od wielu miesięcy poszukują pracy, a jednocześnie są uczestnikami propozycji Centrum Integracji Społecznej.

Ryneczek pracy / autor: Siemens Energu

Drugim, niezwykle istotnym celem, dla którego zaangażowali się pracownicy Siemens Energy, było rozwiązywanie problemu wykluczenia zawodowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego poprzez pomoc w ich usamodzielnianiu się. Pokazanie im jakie oczekiwania obecnie stawiają pracodawcy, a także, że sprostanie im wcale nie jest w ich przypadku niemożliwe. Spotkania z pracodawcami i podopiecznymi Centrum odbyły się w sierpniu i wrześniu br., wzięło w nich udział łącznie 15 osób oraz 3 lokalne firmy z branży ogrodniczej, budowlanej oraz market budowlany.

Projekt „Ryneczek Pracy”, którego partnerem została firma Siemens Energy, to przedsięwzięcie, w ramach którego uczestnicy mieli okazję w bezpiecznych, komfortowych warunkach odbyć profesjonalną rozmowę rekrutacyjną z lokalnymi pracodawcami, którzy poszukują pracowników. Metoda, na której oparta była akcja bazuje na rozwiązaniu typu Speed dating – tzw. szybkie randki. Posiada ona wyjątkowy walor edukacyjny, ponieważ czas rozmowy dzieli się na prezentację uczestnika, jako kandydata do pracy, czas na pytania pracodawcy oraz czas na informację zwrotną, która pokazuje co było w rozmowie czy zachowaniu uczestnika dobre, czego unikać, a na co położyć większy nacisk w przyszłości.

W ramach projektu, wolontariusze Siemens Energy prowadzili warsztaty przygotowujące uczestników do wyzwań jakimi są aplikacje o zatrudnienie, przygotowali i poprowadzili szkolenie on-line dla pracodawców z Powiatu Legionowskiego z tematyki skutecznej i społecznie włączającej rekrutacji pracowników, a także mieli swój udział w koordynacji spotkania przedsiębiorców, prezentacji ich firm z prezentacjami potencjalnych pracowników. Dzięki obecności osób na co dzień zajmujących się rekrutacją w firmie Siemens Energy, obie zaangażowane strony otrzymywały feedback na temat potencjalnej rozmowy rekrutacyjnej, z akcentem dla kandydatów mówiącym o ich mocnych i słabych stronach prezentacji oraz CV. Efektem projektu „Ryneczek pracy” pracodawcy mogli zatrudnić podopiecznych CIS-u, czy też zaproponować im odbycie stażu albo praktyki zawodowej poprzedzając stałą formę zatrudnienia. Praca, to bezcenny prezent, do jakiego mogliśmy się dołożyć swoim kapitałem wiedzy i doświadczeń w dobie kryzysu z końcem tego wyjątkowo trudnego dla wszystkich roku.

Ogród Nowolipie / autor: Siemens Energy

Ważnym odcinkiem społecznego zaangażowania pracowników Siemens Energy, jest również współtworzenie integracyjnych przestrzeni zielonych, co udało się w tym roku we współpracy z Fundacją Żywa Przyszłość. Stworzyliśmy unikalny ogród społecznościowy w sercu Warszawy dla Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie, z dużą ilością ziół, warzyw i roślin oraz domków dla ptaków i owadów. Tak powstały komfortowe przestrzenie na spotkania seniorów z młodzieżą i dziećmi, by poznawać wspólnie język przyrody i budować międzypokoleniowe relacje.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy powstało wiele innych cennych inicjatyw. Dzięki temu bezdomne zwierzęta mają ciepłe budy na zimę w schronisku na Dolnym Śląsku, powstał taras do relaksu i wypoczynku dla młodzieży z ośrodka MONAR. Wiele by opowiadać.

Schronisko dla zwierząt / autor: Siemens Energy

Co najważniejsze przybywa chętnych wolontariuszy, a wraz z nimi pomysły i projekty na kolejny rok, również te świąteczne, które pozwolą jeszcze mocniej wesprzeć działania społeczne i bardziej zaangażować się w pomoc potrzebującym!