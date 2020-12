Pociąg towarowy szybszy od Formuły1? Tylko w Chinach!

Zarząd Lotosu nie planuje debiutu giełdowego Lotosu Kolej. Lotos Kolej w 2016 r. przewiózł ok. 12,7 mln ton produktów, co oznacza niewielki wzrost rok do roku. Prezes tej firmy szacuje, że poprawa na rynku przewozów kolejowych możliwa będzie za kilka lat, po zakończeniu prac na liniach kolejowych.