Dobro w biznesie. Wolontariusze Orange na co dzień i od świąt

O czym marzą dzieci na święta? O prezentach, śniegu i słodyczach bez limitu. A niektóre chcą, aby po prostu ktoś o nich pamiętał, dał poczucie, że są ważne. Tam, gdzie czasami zapomina dotrzeć Mikołaj, dotarli wolontariusze Fundacji Orange. W inicjatywy społeczne angażują się przez cały rok, a w 2020 byli tam, gdzie ich pomoc była bardzo potrzebna

To już tradycja, że przed świętami pracownicy Orange Polska pod skrzydłami Fundacji Orange wybierają się do domów dziecka, placówek opiekuńczych, szpitali czy świetlic środowiskowych w ramach Akcji Gwiazdka. W tym czasie organizują świąteczne aktywności dla dzieci przebywających w tych placówkach. Wiele z nich dobrze znają i wpierają także przy innych okazjach.

Nie ma rzeczy niemożliwych

Akcja Gwiazdka w tym roku dotarła łącznie do 5 tysięcy dzieci. Zaangażowało się w nią 640 wolontariuszy Fundacji Orange. Mimo że do wielu spotkań z uwagi na epidemię mogło dojść tylko online, to były to ważne chwile. Świąteczne pieczenie pierników, śpiewanie kolęd, robienie ozdób, opowiadanie o tym, jak wyglądają tradycje świąteczne w innych krajach. Wszystko po to, żeby mimo spotkań w świecie wirtualnym, nie tracić poczucia, że można być razem. Wolontariusze przygotowali i wysłali także do dzieci paczki z upominkami. Wielu z nich organizuje także zakupy lub wigilie dla samotnych seniorów.

Oczy otwarte na potrzeby innych

Akcja Gwiazdka to tylko jeden z przykładów wolontariatu pracowniczego w Orange. Na co dzień pracownicy firmy razem z Fundacją organizują zajęcia dla dzieci o tym, jak bezpiecznie korzystać z technologii czy oszczędzać prąd, wspierają setki organizacji i placówek pomocowych w remontach, pracach porządkowych i innych potrzebach.

W tym wyjątkowym 2020 roku ponad 400 osób z Orange działało, by zmniejszyć skutki epidemii. Szyli maseczki, drukowali przyłbice na drukarkach 3D, organizowali sprzęt dla dzieci z placówek opiekuńczych, by mogły brać udział w nauce zdalnej, a także pomagali szpitalom i służbom medycznym – doposażając ich w maseczki, rękawiczki lub zapewniając ciepłe obiady. Z tym wsparciem dotarli aż do 15 tysięcy osób.

Nie ma przypadków

Wolontariat w Orange Polska to jeden z największych wolontariatów pracowniczych w kraju. Co roku w działania społeczne angażuje się ponad 3 tysiące pracowników firmy. To osoby bardzo otwarte na potrzeby innych, dobrze znające swoje społeczności lokalne i ich potrzeby. Działania wolontariuszy wspiera Fundacja Orange, która w tym roku kończy 15 lat.

Wielka moc pomagania

Dobro się mnoży, dlatego w dobre działania Orange Polska angażuje także swoich klientów. W tym roku dwukrotnie ujawnili swoje dobre serca. W ramach akcji „Pomagajmy Gigabjatami” klienci usług mobilnych na abonament mogli przekazywać niewykorzystane w danym miesiącu pakiety danych. Te gigabajty zostały zamienione na wymierną pomoc: do śląskich domów dziecka trafiło już 100 tabletów od Fundacji Orange z darmowym internetem od Orange na 2 lata. Kilka dni temu zakończyła się kolejna edycja tej akcji, w którą włączyło się ponad 14,5 tysiąca klientów, przekazując ponad 200 tysięcy gigabajtów. Dzięki temu placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci również otrzymają niezbędny do nauki i zajęć online sprzęt.

W czasie pandemii Fundacja Orange wsparła także podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 czy Centrum Zdrowia Dziecka.

Jako organizacja edukacyjna wzmocniła także swoje działania na rzecz cyfrowych kompetencji – zorganizowała szereg webinarów dla nauczycieli o tym, jak uczyć zdalnie, szczególnie w tych najmłodszych klasach. A dzieci zaprosiła na darmowe lekcje programowania i modelowania 3d. Cyfrową edukacją i bezpieczeństwem w internecie zajmuje się już od 15 lat, troszcząc się o przyszłość dzieci w świecie pełnym technologii.