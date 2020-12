Co tam w Chinach? Nowa strategia chińskich władz na 2021

W dniach od 16 do 18 grudnia odbyła się Centralna Robocza Konferencja Gospodarcza. To najważniejsze spotkanie chińskich decydentów ekonomicznych określające zadania dla państwa i rządu na kolejny rok. Jakie są plany Chin na rok 2021? O szczegółach informuje portal Chiny24.com

W obradach Centralnej Roboczej Konferencji Gospodarczej biorą udział najważniejsze osoby w państwie: członkowie Biura Politycznego, Komitetu Centralnego, rządu i ich doradcy ekonomiczni. Konferencja odbywała się pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego KPCh Xi Jin Pinga.

W ciągu 3 dni trwania konferencji poruszano ogromną ilość tematów i problemów. Większość z nich w odniesieniu do projektów i planów ich rozwiązania w najbliższym roku, czy w najbliższej 5-cio latce. Po ostatecznym „oszlifowaniu” dokumenty te zostaną przedłożone parlamentarzystom w marcu 2021, podczas Dwóch Sesji. I jeśli nie będą budzić poważniejszych sprzeciwów, zostaną przyjęte i uchwalone. A potem wykonane- czytamy na Chiny24.com.

Głównym zadaniem stojącym przed rządem będzie zachowanie ciągłości i stabilności gospodarki. Kontynuowane będą działania mające na celu wsparcie ożywienia gospodarczego przy jednocześnie stosowanej ostrożnej polityce monetarno-finansowej.

Politycznie i ekonomicznie wszelkie zmiany mają być na spokojnie, bez gwałtownych zwrotów. Kurs chińskiej waluty ma być utrzymywany na „rozsądnym i zrównoważonym” poziomie. Kontynuowane będą reformy mające zrównać dostęp do rynku różnych co do charakteru podmiotów. Promowana ma być uczciwa konkurencja. Wzmocniona ma zostać ochrona praw własności intelektualnej. Chiny podejmą działania na rzecz stworzenia w Chinach „zorientowanego rynkowo międzynarodowego” środowiska biznesowego.

Zaapelowano o usprawnienie zarządzania instytucjami finansowymi i wspieranie zdrowego rozwoju rynku kapitałowego. Mają ruszyć prace analityczne nad możliwością przystąpienia Chin do Kompleksowego i Postępowego Porozumienia na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego.

Chińczycy stawiają w 2021 roku na innowacje naukowe i technologiczne „skupiające się na rozwiązywaniu ważnych problemów mogących skutkować ograniczeniami rozwoju państwa czy zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego”. W tym celu Chiny czują potrzebę wprowadzenia nowego ogólnokrajowego systemu centralnego zarządzania bazą naukowców z branży B+R. System przerzucania naukowców na konkretne „odcinki” ma być ręcznie sterowany.

2021 to nacisk na chińskie duże przedsiębiorstwa. Mają odgrywać dominującą rolę jako środowisko powstawania innowacji technologicznych i platforma międzynarodowej współpracy naukowo – technologicznej.

To wszystko daje ciekawe wyzwania i sygnał dla chińskich gigantów technologicznych.

Cel: konsumpcja wewnętrzna

Nowy rok to dla Chin nadal niezmienny cel stałego zwiększania popytu wewnętrznego, zwiększania zatrudnienia, rozszerzania grup społecznych osiągających średnie dochody i systematyczne promowanie idei dobrobytu dla wszystkich.

Okres świateczno-zakupowy w Chinach / autor: EPA/PAP

Budowanie zamożnej klasy średniej idzie Chinom chyba całkiem dobrze. Według analizy amerykańskiej firmy konsultingowej Bain & Company rynek towarów luksusowych zmniejszył się globalnie w 2020 roku o 23 proc. w porównaniu z rokiem 2019, ale w Chinach zakupy towarów z tej kategorii wzrosły aż o 48 proc. (r/r) osiągając wartość 346 mld RMB/ ~52.917 mld USD/ ~191.685 mld PLN. Bain ocenia, że w roku 2025 Chiny staną się największym na świecie rynkiem towarów luksusowych. W okresie styczeń – październik br. sprzedaż artykułów luksusowych na platformie e-commerce T-mall należącej do grupy Alibaba wzrosła niemal o 120 proc. (r/r). Bain & Company zakłada, że w najbliższych latach rynek towarów luksusowych będzie rósł w Chinach w tempie od… 130 do 140 proc. rocznie. Głównym motorem tego fenomenu konsumpcyjnego są konsumenci określani jako milenialsi (osoby urodzone między rokiem 1980 a rokiem 1995). Wraz z aktywnymi konsumentami urodzonymi po 1995 roku to w sumie blisko 500 mln potencjalnych klientów.

Rozwój konsumpcji ma być powiązany z poprawą jakości życia ludzi, efektywnością wydatków na usługi publiczne (edukacja, opieka medyczna, opieka nad osobami starszymi i dziećmi) wspieraniem rozwoju gospodarki cyfrowej, zwiększaniem wielkości inwestycji w nową infrastrukturę.

Święta w Chinach / autor: EPA/PAP

Chińskie władze stawiają sobie za cel ostateczne rozwiązanie w przyszłym roku problemów mieszkaniowych w największych miastach Chin. Jednocześnie władze chcą zapewnić rynkowi nieruchomości ochronę rynku przed spekulacjami i nieprawidłowościami. Znacznie zostaną zwiększone nakłady na budowę tanich mieszkań na wynajem.

W 2021 roku rząd wzmocni działania antymonopolistyczne, zapobiegające nieuporządkowanej ekspansji kapitału. Państwo wspiera rozwój gospodarki, sektora publicznego i prywatnego, ale jednocześnie musi regulować ten rozwój zgodnie z prawem oraz zasadami służącymi całemu społeczeństwu. Zaostrzone zostanie prawo identyfikujące monopole, regulujące kwestie dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz ochrony praw konsumentów. Państwo ma zwalczać monopol i nieuczciwą konkurencję.

Święta w Chinach / autor: EPA/PAP

Niższe podatki

Podkreślono konieczność zwiększenia efektywności polityki obniżania podatków i opłat, aby wesprzeć w aktywności gospodarczej słabszych uczestników rynku, takich jak średnie i małe przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, a także gospodarstwa domowe.

Nie zapomniano też o środowisku. Przygotowany zostanie szczegółowy plan ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2030 roku i program odchodzenia od węgla na rzecz nowych źródeł energii, z uwzględnieniem problemów, które rodzic będzie zamykanie kolejnych kopalń. Jednocześnie nie zostanie przerwana akcja masowego sadzenia drzew.

Być może niedługo do powiedzenia „Ameryka kicha, świat ma gorączkę” na równych prawach trzeba będzie dopisać „Chiny również”. Ambicje w Chinach są ogromne o czym świadczą choćby zakończone sukcesem kolejne misje „podboju” Księżyca. Niedawno sonda Chang’e-5 zgodnie z planem powróciła z Księżyca na Ziemię. Wylądowała bezpiecznie na stepie SiziWangQi w Autonomicznym Regionie Mongolii Wewnętrznej - tam kończy się większość chińskich misji kosmicznych. W efekcie misji - określanej najbardziej złożoną operacją w historii chińskiego programu kosmicznego. W efekcie na Ziemię sprowadzono niemal 2 kg próbek gruntu księżycowego – zarówno z powierzchni jak i z ponad metrowego odwiertu. Warto przypomnieć, że ostatnie próbki z Księżyca sprowadzono 44 lata temu. W 1976 r. dokonała tego radziecka sonda Łuna 24. Chiński program kosmiczny nabiera coraz większego tempa.

W 2020 roku ruszyła w swoją podróż chińska sonda, której celem jest zbadanie powierzchni Marsa. Sonda ta wyląduje na Czerwonej Planecie już w nowym roku. W 2021 roku rozpocznie się też budowa wielomodułowej chińskiej stacji orbitalnej, która stanie się punktem pośrednim w podróżach bezzałogowych i załogowych na Księżyc, a w ciągu najbliższych 10 lat rozpocznie się budowa stałej bazy. A ta z kolei będzie miejscem startów misji na Marsa.

Święta w Chinach / autor: EPA/PAP

oprac. za Chiny24.com, mw

