Polacy w izolacji piją więcej wina

Ostatnie bilety lotnicze do Polski zniknęły w oka mgnieniu. W sieci można co prawda znaleźć jeszcze te na wtorek. Rzecz jednak w tym, że to bilety widmo, bo o północy z poniedziałku na wtorek Polska nie będzie już przyjmowała samolotów z Wielkiej Brytanii. Inne drogi dla Polaków chcących wrócić do kraju też są już odcięte