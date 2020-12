Pozew zbiorowy przeciw CD Projekt na razie bez wartości roszczeń

- CD Projekt otrzymał od współpracującej ze spółką kancelarii prawnej potwierdzenie złożenia przed Sądem Okręgowym USA dla okręgu Centralnej Kalifornii cywilnego pozwu zbiorowego, w którym pozywający domagają się ustalenia na drodze sądowej czy działania spółki i jej członków zarządu związane z premierą gry „Cyberpunk 2077” stanowiły naruszenie przepisów federalnych, poprzez m.in. wprowadzenie inwestorów w błąd doprowadzając tym samym do powstania strat po ich stronie - podała spółka.

Treść pozwu nie określa wartości roszczenia. Spółka podejmie aktywną obronę przed wszelkimi tego typu roszczeniami” - czytamy w komunikacie.

23 grudnia spółka podała, że sprzedaż gry „Cyberpunk 2077” do 20 grudnia szacowana była na ponad 13 mln egzemplarzy, z uwzględnieniem zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji „Help Me Refund”, otrzymanych bezpośrednio przez spółkę.

Wcześniej CD Projekt zadeklarował oddanie pieniędzy nawet z własnych środków graczom, którzy nabyli grę w kanale detalicznym i wystąpią o zwrot do 21 grudnia. Xbox również ogłosił „pełny zwrot pieniędzy każdemu, kto kupił Cyberpunk 2077 cyfrowo w Microsoft Store, aż do odwołania”.

CD Projekt informował wcześniej, że Sony Interactive Entertainment (SIE) zdecydowało o usunięciu do odwołania ze sprzedaży w PlayStation Store cyfrowej wersji gry „Cyberpunk 2077”. CD Projekt podawał, że „ciężko pracuje”, aby przywrócić grę „Cyberpunk 2077” do sprzedaży na PlayStation Store najszybciej jak to możliwe.

CD Projekt zapowiadał, że planuje serię aktualizacji (update) gry „Cyberpunk 2077”, zaś w styczniu i lutym 2021 r. przewiduje łatki (patch) gry - razem te poprawki powinny wyeliminować większość najbardziej znaczących problemów występujących na konsolach poprzedniej generacji (last-gen).

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin”, 10 grudnia br. premierę miał kolejny sztandarowy tytuł studia - „Cyberpunk 2077”.

