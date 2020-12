Dziwne sygnały z Proxima Centauri! Wiadomość od obcych?

Naukowcy z Breakthrough Prize Foundation poinformowali o odebraniu bardzo silnych i nietypowych sygnałów z najbliższej nam gwiazdy, oprócz Słońca. Czy próbują się z nami skontaktować Kosmici?

Naukowcy ogłosili, że wykryto kilka sygnałów, ale najsilniejsze z nich pochodzą z najbliższej po Słońcu gwiazdy, czyli Proxima Centauri. Znajduje się ona zaledwie 4,2 lata świetlne od Ziemi i posiada ona co najmniej dwie planety, z czego jedna, Proxima B, znajduje się w ekosferze gwiazdy, co oznacza, że mogą występować na niej warunki do rozkwitu życia biologicznego.

Co ciekawe, wysłanie wiadomości w formie radiowej do Proxima Centauri trwa zaledwie 4 lata, zatem komunikacja z taką potencjalnie istniejącą tam cywilizacją jest możliwa, chociaż bardzo powolna. Odebrane sygnały są bardzo wąskie i na stałej częstotliwości 982 MHz. Na Ziemi wykorzystujemy je do komunikacji, ale podobnie może odbywać się na Proxima B.

Eksperci uważają, że jeśli tamtejsza cywilizacja znajduje się na podobnym do nas poziomie rozwoju, to również będzie posługiwać się do komunikacji z innymi Kosmitami podobnymi częstotliwościami, które natychmiast wzbudzą nasze zainteresowanie. Naukowcy mają teraz zamiar dokładnie przeanalizować pozyskane dane i ostatecznie rozwiązać tę fascynującą zagadkę.

geekweek.pl/kp