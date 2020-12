BGK: ze wsparcia na założenie firmy skorzystało 5 tys. osób

Dzięki programowi „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” powstało już 5 tys. nowych działalności, a do przedsiębiorców trafiło 340 mln zł - poinformował w poniedziałek BGK. Z pomocy mogą korzystać m.in. studenci, czy bezrobotni

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” jest finansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego. To program oferujący nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Wsparcie skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że ze wsparcia w ramach tego programu skorzystało 5 tys. osób i trafiło do nich w sumie 340 mln zł. „Trzeci kwartał tego roku był pod względem kwoty wykorzystanych pożyczek najlepszy od początku 2018 roku” - podkreślono.

Członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński ocenił, że duża liczba składanych ostatnio wniosków, mimo pandemii, świadczy o tym, że przedsiębiorcy potrzebują i chętnie korzystają z oferowanego przez bank wsparcia.

Zwrócono uwagę, że z programu mogą skorzystać także m.in. żłobki i kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i firmy, które chcą utworzyć nowe stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej, absolwenta bądź opiekuna osoby niepełnosprawnej. Pożyczkobiorcy mogą również wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach i skorzystać z doradztwa.

Cytowany w komunikacie wicepremier Jarosław Gowin zwrócił uwagę, że dzięki tym szkoleniom beneficjenci uzyskają wiedzę przydatną do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu łatwiej im będzie stawiać pierwsze kroki w biznesie.

Przypomniano, że w kwietniu br. uelastyczniono warunki spłaty kredytu dla osób, które założyły działalność oraz zostały dotknięte skutkami pandemii. Chodziło m.in. o zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy, czy wydłużenie karencji o maksymalnie 6 miesięcy - jeśli pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Obniżono również oprocentowanie pożyczki do 0 proc. w skali roku na okres do 12 miesięcy. O dodatkowe 12 miesięcy wydłużono też możliwość spłaty.

BGK wyjaśnił, że chcąc ubiegać się o wsparcie, należy zwrócić się do instytucji współpracujących z bankiem, które pośredniczą w udzielaniu pożyczek. Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z ułatwień wynikających z COVID-19, powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na stronie wsparciewstarcie.bgk.pl. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z pandemią COVID-19 wpłynął lub wpłynie negatywnie na sytuację ekonomiczną podmiotu.

PAP/KG