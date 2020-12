Państwowi giganci przejmują słynny warszawski hotel!

Polski Holding Hotelowy oraz PHN Property Management - spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN), należącego w większości do Skarbu Państwa - mają nabyć do 5 lutego 2021 r. spółkę Cosmar Polska, funkcjonującą pod nazwą Regent Warsaw Hotel.

Regent Warsaw Hotel to luksusowy obiekt zlokalizowany przy ul. Belwederskiej w Warszawie. Do marca 2014 r. nosił nazwę Hyatt Regency, jako część słynnej sieci hoteli, która jednak wycofała się ze współpracy z właścicielem obiektu: spółką Cosmar Polska. Wówczas przemianowano go na Regent Warsaw Hotel, ale Cosmar cały czas borykał się z problemami. Spółka obecnie jest w upadłości.

W maju 2020 r. ogłoszono przetarg na zakup zorganizowanej części Cosmar Polska, a ceną wywoławczą było 145 mln zł.

Hotel Regent Warsaw będzie kolejnym pięciogwiazdkowym hotelem kontrolowanym przez Polski Holding Hotelowy, który jest jedną ze stron tej transakcji. W rękach PHH jest już stołeczny hotel Renaissance.

businessinsider.com.pl/kp