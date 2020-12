Puck: Policjanci ujawnili działającą siłownię

Masz posesję a na posesji przyczepę? To znaczy, że dokonałeś samowoli budowlanej. I może to skutkować karą. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. I choć właściciel mógłby przyczepę po prostu odwieźć kilka metrów dalej, na parking, sąd na to nie pozwolił. Kara dla obywatela musi być.