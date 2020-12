Budowa węzła Porosły w Białymstoku za 320 mln zł zakończona

Budowa węzła Porosły to jedna z najważniejszych i najdroższych inwestycji w województwie podlaskim - ocenia minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Przybliżamy stolice województw mazowieckiego i podlaskiego. Dzięki dziś oddanej inwestycji kierowcy pojadą szybciej z Białegostoku do Warszawy - powiedziała, cytowana w informacji resortu, Jarosińska-Jedynak, odnosząc się do przedsięwzięcia oddanego w środę do użytku. Dodała, że budowa węzła Porosły to jedna z najważniejszych i najdroższych inwestycji w województwie podlaskim.

W informacji MFiPR wskazano, że całkowita wartość inwestycji to blisko 320 mln zł, z czego ponad 250 mln zł to dofinansowanie unijne z Programu Polska Wschodnia. Pozostała część pieniędzy to wkład krajowy.

Zaznaczono, że lokalizacja węzła poprawi skomunikowanie całego województwa podlaskiego z centralnymi i południowo-zachodnimi regionami, a więc w efekcie - z resztą kraju. Dzięki węzłowi zniknie „wąskie gardło”, czyli zatłoczony i często „blokowany” przez tiry odcinek Białystok-Porosły.

Jak czytamy, w ramach inwestycji powstały dwa dwupoziomowe skrzyżowania, dwa wiadukty nad torami w ciągu przebudowanej drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 676, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, chodniki dla pieszych i oświetlenie. Zbudowano też drogi serwisowe.

W komunikacie wskazano, że białostocka inwestycja jest jedną z siedmiu realizowanych w województwie podlaskim z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich.

Inwestycje w nowoczesną i spójną infrastrukturę drogową to jeden z priorytetów Programu Polska Wschodnia. Na ten cel przeznaczyliśmy blisko 2 mld zł - podkreśliła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że inwestycje poprawiają połączenia pomiędzy miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej i ośrodkami gospodarczymi, ułatwiają dojazd do głównych rynków pracy i usług publicznych w regionach.

Wskazano, że wygodne połączenia pomagają firmom działającym w regionie skrócić czas dotarcia do klientów, umożliwiają ich dalszy rozwój na rynku polskim i międzynarodowym i zachęcają do inwestycji.

PAP/mt