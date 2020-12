UE nie działa w oparciu o zdrowe zasady

Unia Europejska nie działa w oparciu o zdrowie zasady - ocenił w czwartek europoseł PiS i współprzewodniczący frakcji EKR w Parlamencie Europejskim Ryszard Legutko.

Legutko był pytany w Polskim Radiu 24 o kondycję Unii w związku z kończącym się rokiem i definitywnym Brexitem od 1 stycznia 2021.

„Przewiduję, że w UE będzie dalszy wzrost napięcia, a siły federalistyczne napędzają ruchy antyunijne. Na razie te ruchy antyunijne doprowadziły do wyjścia Wielkiej Brytanii, ale stan napięcia będzie rósł” - powiedział.

„Każdy kto zajmuje się teorią polityki widzi, że Unia nie działa w oparciu o zdrowe zasady. Zdrowe zasady to są takie, że musi być czytelna struktura władzy, musi być możliwość rozliczania tej władzy, mechanizmy wymiany, to co jest we wszystkich krajach członkowskich. Natomiast tego w Unii nie ma, to jest mechanizm defektywny” - przekonywał europoseł PiS.

W opinii Legutki, „Brexit to jest problem stworzony przez Unię”. „Do niego mogło nie dojść, gdyby politycy europejscy zachowywali się bardziej odpowiedzialnie i zwracali uwagę na sygnały płynące ze społeczeństw, wyrażające zaniepokojenie nieustannym wtrącaniem się wielkich graczy europejskich” - powiedział Legutko.

