Gatnar: rząd ochronił gospodarkę przed kryzysem

Z danych makroekonomicznych wynika, że rządowi oraz innym instytucjom polskiego państwa, które zdecydowanie zareagowały i stanęły na wysokości zadania w walce z pandemią, udało się ochronić polską gospodarkę przed skutkami kryzysu. Bezrobocie nie wzrosło (6,1 proc.). Mamy 170 mld z tarcz w ramach programów osłonowych, które trafiły do firm. Wydaje mi się, że ten IV kwartał nie powinien być tak zły jak na początku prognozowano. Sektory produkcyjne doskonale sobie poradziły. Jest problem handlu i usług. To jest ten sektor, który najbardziej dzisiaj cierpi. Jeżeli on zostanie otwarty -bo szczepionka i lockdown spowodują ograniczenie pandemii - to wzrost PKB powinien być dużo wyższy niż te 3,1 proc. Myślę, że to będzie ok. 5 proc. (…) Na razie popyt wewnętrzny jest stłumiony. Jeśli odblokujemy konsumpcję, a eksport i produkcja będą dalej tak dobrze sobie radzić, to nie widzę powodów, dlaczego nie mielibyśmy rosnąć w tempie 5 proc. rok do roku – powiedział Eugeniusz Gatnar.

W wywiadzie udzielonym Obserwatorowi Finansowemu, Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego stwierdził „obecny poziom stóp procentowych jest właściwy. Jednak w pierwszym kwartale następnego roku możliwe jest dalsze obniżenie stóp”.

Jestem zupełnie zaskoczony, dlatego że prezes, jak i całe gołębie skrzydło w RPP, mówili do tej pory wielokrotnie o stabilizacji stóp procentowych na tym minimalnym historycznie poziomie bliskim zera. Nie mam danych, które by mogły uzasadniać taki krok. Moim zdaniem polska gospodarka znakomicie sobie radzi w tej trudnej sytuacji kryzysu będącego efektem pandemii. Jak spojrzy się na dane o produkcji przemysłowej, na nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, czy eksport - nie widzę przesłanek ekonomicznych dla tego typu decyzji. Zresztą ona nie miałaby dużego znaczenia. Różnica między 0,1 proc. a 0 proc. jest umowna; mogłaby jednak niekorzystnie wpłynąć na stabilność chociażby sektora finansowego – powiedział Eugeniusz Gatnar odnosząc się do wypowiedzi Adama Glapińskiego.

Złoty jest walutą płynną i jego kurs bardzo dobrze służy polskiej gospodarce. Mamy, mimo kryzysu pandemicznego i przerwania łańcuchów dostaw, sytuację, w której eksport radzi sobie świetnie, a nadwyżka na rachunku obrotów bieżących jest najwyższa w historii. To by znaczyło, że złoty dobrze odpowiada na potrzeby rodzimego eksportu. Ostatnie dane o produkcji przemysłowej tylko to potwierdzają. W sektorach eksportowych mamy dwucyfrowe wzrosty. Na przykład produkcja urządzeń elektrycznych (pralki, zmywarki, lodówki) notuje 25 proc. wzrost. Polska produkuje połowę tego sprzętu, który jest w domach Europejczyków. Jesteśmy w tym sektorze gigantem eksportowym. I skoro pomimo kryzysu, ten eksport jest tak duży, to nie trzeba się martwić o kurs złotego. Tu wszystko działa jak powinno – uważa Eugeniusz Gatnar.

Na pytanie Bartosza Bednarza czy „popiera propozycję szefa KNF dla banków w sprawie kredytów we frankach, który zasugerował bankom i ich klientom solidarne podzielenie się kosztami?”, Eugeniusz Gatnar odpowiedział:

Jest ona mocno spóźniona. Już w 2016 r., kiedy dziennikarze mnie pytali o to, mówiłem, że banki powinny się dogadać z kredytobiorcami. Wtedy była zupełnie inna sytuacji niż dzisiaj. Teraz kredytobiorcy wygrywają procesy i mało kto będzie zainteresowany polubownym rozwiązaniem sprawy i tym co proponuje KNF. Trzeba oczywiście pamiętać, że oni wygrywają procesy w sądach pierwszej instancji. Nie wiadomo co będzie w drugiej. Od 5 lat nie ma dobrego rozwiązania. Węgrzy zrobili przewalutowanie ustawowe i sprawa się skończyła. A u nas wciąż problem jest aktualny. Muszę powiedzieć, że jest to wina sektora bankowego. Gdyby na początku był bardziej przychylny rozwiązaniom polubownym, skończyłoby się to o wiele szybciej i korzystniej dla samych banków.

Eugeniusz Gatnar jest profesorem nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach zastosowań metod ekonometrycznych i statystycznych w analizach finansowych. Jest autorem ponad 170 prac naukowych, podręczników, monografii i artykułów. W latach 2007-2010 zajmował stanowisko doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, następnie, w latach 2010-2016, był członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego. 13 stycznia 2016 r. Senat RP powołał prof. Eugeniusza Gatnara w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Przewodniczący Rady Programowej „Gazety Bankowej”.

Interia/RO

