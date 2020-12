Budujemy potęgę polskich portów! Rewolucyjne inwestycje!

Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu (Zachodniopomorskie) będzie częścią kompleksu, wraz z terminalem LNG oraz terminalem uniwersalnym, który przejmie funkcje obecnego portu wewnętrznego. Inwestycja zmieni model obsługi kontenerów w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

Obecnie trwa postępowanie w celu wyłonienia inwestora i późniejszego operatora głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu – poinformowały w czwartek służby prasowe Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Zainteresowani mogą składać oferty do 28 stycznia 2021 r.

Terminal ulokowany w porcie zewnętrznym pozwoli na przyjmowanie największych kontenerowców, jakie mogą wchodzić na Bałtyk. Infrastruktura zapewni obsługę dwóch dużych jednostek oceanicznych i kilku mniejszych. Realizowane obecnie inwestycje infrastrukturalne usprawnią łańcuch logistyczno-transportowy, wzmacniając funkcje bazowe terminalu kontenerowego i całego kompleksu portowego.

Na infrastrukturę zapewniającą dostęp do głębokowodnego terminalu od strony morza Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście otrzymał prawie 330 mln zł z Ministerstwa Finansów. Resort wyemitował obligacje z przeznaczeniem na inwestycje związane z budową portów zewnętrznych. Powyższa kwota podwyższy kapitał portów.

Większość inwestycji infrastrukturalnych jest w trakcie realizacji. PKP Polskie Linie Kolejowe zainwestowały w sieć kolejową w obu portach 1,5 mld zł. Do połowy 2022 r. m.in. zmodernizują blisko 100 kilometrów torów i prawie 84 kilometrów sieci trakcyjnych.

Spółka PKP PLK zmodernizuje również tzw. Nadodrzankę (linia CE 59), czyli połączenie łączące Szczecin i Świnoujście z Dolnym Śląskiem, zapewniając prędkość składów towarowych do 120 kilometrów na godzinę.

Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że do 2024 r. drogą ekspresową S3 będzie można dojechać od Świnoujścia do granicy z Czechami. Dyrekcja rozpoczęła realizację jednego z ostatnich brakujących etapów tej drogi, z Troszyna do Świnoujścia.

Duże znaczenie dla sieci połączeń ma pogłębiany obecnie do 12,5 metra tor wodny Świnoujście-Szczecin. Inwestycja, która pochłonie ponad 1,4 mld zł, będzie zakończona w 2022 r. Porty dostosowują obecnie Basen Kaszubski i Kanał Dębicki w Szczecinie do nowych parametrów. Te inwestycje pochłoną ok. 700 mln zł.

W Świnoujściu powstaje także intermodalny terminal promowy, który jest częścią morskiej autostrady łączącej ze szwedzkimi portami Trelleborg i Ystad. W przyszłym roku terminal ma być gotowy do nowych funkcji związanych z obsługą transportu intermodalnego i przyjmowania przy nabrzeżu promów długości nawet do 270 metrów długości.

Koncepcja portu zewnętrznego z terminalem kontenerowym i uniwersalnym oraz gazoportem wpisuje się w nową wizję postrzegania Świnoujścia przez Porty – podkreśla Zarząd.

„Nie patrzymy już na Świnoujście przez pryzmat wewnętrznego portu masowego i bazy promowej w ujściu Świny” – powiedział prezes Zarządu Krzysztof Urbaś. Jak dodał, „czas na przemodelowanie portu wewnętrznego i zewnętrznego”.

Port zewnętrzny stworzą wspomniane trzy terminale, a terminal uniwersalny (ma powstać na pirsie, na wschód od kontenerowego) przejmie funkcje portu wewnętrznego.

Głębokowodny terminal kontenerowy umożliwi zmianę modelu obsługi kontenerów w zespole portów Szczecin – Świnoujście – podkreślają służby prasowe Portów. „Z systemu, w którym obsługiwane są wyłącznie kontenery przeładowane wcześniej w jednym z portów Morza Północnego z serwisów oceanicznych na mniejsze statki dowozowe, możemy stać się portem bazowym, do którego docierają statki oceaniczne w bezpośrednich relacjach międzykontynentalnych i na którym część kontenerów zdjęta z jednostek oceanicznych przeładowywana jest dalej na statki dowozowe obsługujące basen Morza Bałtyckiego” – podały Porty.

PAP/kp