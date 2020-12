Tunel pod centrum Łodzi... prosto do CPK! Jest przetarg na projekt!

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetarg na zaprojektowanie tunelu dużych prędkości na terenie Łodzi. Termin składania ofert upływa w pierwszej połowie lutego 2021 roku - poinformował w czwartek rzecznik CPK Konrad Majszyk.

Tunel - jak podkreślił Majszyk - jest elementem trasy kolejowej łączącej Warszawę z Łodzią i Wrocławiem. Linia ma zostać uruchomiona jednocześnie z Portem Solidarność.

„W środę spółka PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęła w Łodzi drążenie tunelu kolejowego. Pociągi jadące od strony Warszawy będą wjeżdżały do tunelu na stacji Łódź Fabryczna” - przekazał rzecznik. „Dalej powstaną dwa nowe przystanki kolejowe: Śródmieście i Polesie” - ogłosił. „Następnie tunel PLK będzie się rozwidlał: na północ do stacji Łódź Żabieniec i na południe - do stacji Łódź Kaliska” - podał.

Majszyk przypomniał, że w tym samym czasie Centralny Port Komunikacyjny przygotowuje budowę drugiego tunelu kolejowego pod centrum Łodzi. „Tunel CPK będzie zaczynał się w tym samym miejscu, czyli na stacji Łódź Fabryczna i będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym dla kolei dużych prędkości” - poinformował.

„W Łodzi szybkie pociągi będą zatrzymywać się tylko na Dworcu Fabrycznym” - zaznaczył. „Wyjście tunelu na powierzchnię znajdzie się w okolicach przystanku Lublinek na linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód - w kierunku Sieradza, Poznania i Wrocławia” - wyjaśnił rzecznik.

„Tunel CPK to wygoda dla pasażerów. Dzięki niemu na terenie Łodzi oddzielnie zostanie poprowadzony ruch dalekobieżny, a oddzielnie aglomeracyjny i regionalny, tak samo jak ma to miejsce w Warszawie na linii średnicowej - zwrócił uwagę wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tunel CPK ma skrócić czasy przejazdu pociągów. „Na przykład z Łodzi na nowe lotnisko w 30 minut, do Warszawy 45 minut, a z Poznania i Wrocławia do Warszawy w mniej niż 2 godziny” – zapewnił Horała.

Ogłoszony w czwartek przetarg dotyczy wyboru wykonawcy projektu budowlanego oraz niezbędnych opracowań i decyzji administracyjnych dla tunelu, linii kolejowej i tzw. infrastruktury towarzyszącej.

„Tunel CPK pod centrum Łodzi będzie elementem tzw. szprychy nr 9, czyli nowej kolejowej trasy z Warszawy przez CPK, Łódź i Sieradz, a dalej w stronę Wrocławia i Poznania” - wyjaśnił prezes CPK Mikołaj Wild. „Od swojego kształtu planowana linia bywa nazywana +igrekiem+. Przetarg to pierwsze tak zaawansowane zadanie inwestycyjne na planowanym +igreku+, które jest związane z wykonaniem już projektu budowlanego – podkreślił.

CPK zakłada, że na odcinku łączącym Łódź Fabryczną z linią kolejowa nr 14, za osiedlem Retkinia, drążenie tunelu odbywać się będzie automatyczną tarczą TBM. To najszybsza technologia, stosowana m.in. na budowie drugiej linii metra w Warszawie i tunelu drogowego w Świnoujściu.

Dla sprawnej realizacji inwestycji potrzebne jest porozumienie ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. „CPK zamierza skorzystać z dotychczasowej dokumentacji PKP PLK, co będzie oznaczało oszczędność czasu i pieniędzy podatników” - powiedział Horała. „Liczę na dalszą współpracę ze strony CPK i PKP PLK oraz wzajemną koordynację inwestycji kolejowych. Razem zbudujemy spójną sieć kolejową dla Polski i sąsiednich krajów” - zapewnił.

CPK planuje budowę tunelu w latach 2023-2027. Wstępny koszt realizacji całego odcinka kolejowego Warszawa – CPK – Łódź wraz z tunelem wynosi ok. 10 mld zł - podały służby prasowe CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

PAP/kp