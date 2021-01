"Nareszcie" - prezes ING Banku Śląskiego o restrukturyzacji Idea Banku

Powiem szczerze - to jest wiadomość oczekiwana już od pewnego czasu. Mnie bardzo satysfakcjonuje, że ten istotny problem i duża niepewność dla całego sektora bankowego, znalazły swoje rozwiązanie – komentuje przejęcie Idea Banku w wywiadzie dla Business Insider Polska prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz

Czytaj też: Kariera Czarneckiego. Od miliardera do ściganego

Prezes ING Banku Śląskiego podkreślił, że Idea Bank ma od lat problemy i było wiadomo, że mija się z wymogami regulacyjnymi. W opinii Bartkiewicza, warunkiem pozostawienia banku w niezmienionej strukturze własnościowej było znaczące dokapitalizowanie go przez jego właścicieli, co jednak nie nastąpiło. Podjęcie działań naprawczych i regulacyjnych należało do obowiązków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – stwierdził szef ING Banku Śląskiego w wywiadzie dla portalu Businessinsider.

Odpowiadając na prośbę o ocenę przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji Idea Banku i przejęcia go przez Bank Pekao Bartkiewicz stwierdził: Powiem szczerze - to jest wiadomość oczekiwana już od pewnego czasu. Mnie bardzo satysfakcjonuje, że ten istotny problem i duża niepewność dla całego sektora bankowego, znalazły swoje rozwiązanie - czytamy. Dodał, że cały proces restrukturyzacji Idea Banku zgodnie z warunkami wynegocjowanymi przez BFG i Bank Pekao zakończy się powodzeniem.

Prezes Bartkiewicz stwierdził także, że prawdziwe są słowa prezesa BFG Piotra Tomaszewskiego, że zaproszenia do udziału w restrukturyzacji banku Czarneckiego trafiały i do innych instytucji finansowych. Według Bartkiewicza to przepisy obligują BFG do prób angażowania innych banków w działania naprawcze w takich sytuacjach. Dodał jednak, że jego bank nie byłby zainteresowany wzięciem udział w restrukturyzacji Idea Banku, oraz, że jest pełen uznania dla Banku Pekao, że zaangażował się w ten trudny proces.

Czytaj też: Afera GetBack. Co z środkami finansowymi z Idea Banku?

Z informacji, które przekazało BFG - w oparciu o niezależną wycenę zrobioną przez firmę PwC Advisory - wynika, że współczynnik wypłacalności banku wynosi zaledwie 2,5 proc. przy wymaganych przepisami 10,5 proc., a ujemne kapitały własne to aż 483 mln zł – czytamy na portalu businessinsider.com.pl. Komentując te słowa prezes Bartkiewicz stwierdził, że jest mowa o banku, którego problemy, w tym kwestie nie spełniania wymogów regulacyjnych, ciągną się od wielu lat. Także niedobrze jest, jeśli sytuacja problemów i niedokapitalizowania banku przeciąga się zbyt długo.

Bartkiewicz powiedział także, że zna sektor bankowy i że Idea Bank nie wykazuje, zwyczajnie nie ma obecnie zdolności, aby generować trwałą rentowność. Jest też według niego mało prawdopodobne, aby znalazł się inwestor chętny do przejęcia Idea Banku, biorąc pod uwagę fakt, że podmiot ten już bardzo długo przechodzi proces transformacji, natomiast trudności z generowaniem zwrotu na kapitale są znanym problemem polskich banków.

bisinessinsider.com.pl/mt