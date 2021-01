Kolejny aktor potwierdza zaszczepienie poza kolejnością

Aktor Radosław Pazura poinformował, że wiadomość o możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19 otrzymał bezpośrednio z WUM. W przytaczanej przez niego informacji mowa o akcji promocyjnej i szczepieniach obejmujących danego dnia m.in. aktorów - „zgodnie z sugestią NFZ”

W poniedziałek portal Polsat News poinformował, że aktor Radosław Pazura przyjął poza kolejnością szczepionkę przeciwko COVID-19 w Szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktor potwierdził tę informację w rozmowie z portalem.

Pytany w późniejszej rozmowie w Polsat News, dlaczego zdecydował się na szczepienie, Pazura odparł, że sytuacja była dla niego „oczywista i jasna”.

Zaznaczył, że zaproszenie trafiło do niego bezpośrednio z WUM i dotyczyło akcji promującej szczepienia.

Powiedziałem o swojej otwartości, ale poprosiłem o wiadomość, dlaczego to się dzieje teraz i dostałem informację z WUM-u, że to jest pula szczepień oddzielna, dodatkowa, absolutnie niezależna od tej puli dedykowanej grupie 0 - mówił.

Podkreślił, że na podjęcie decyzji miał tylko kilka godzin. Zacytował też otrzymaną od placówki wiadomość.

450 szczepień Agencja Rezerw Materiałowych przekazała do Centrum Medycznego WUM jako dodatkową pulę dawek odrębną od puli szczepionek przeznaczonych dla etapu zerowego akcji. Dzięki temu szczepienia rozpoczęto jeszcze w tym roku. Pomimo zrozumienia dla korzyści ze szczepień przeciw COVID-19 wiele osób wyraża obawy co do jej (szczepionki - PAP) bezpieczeństwa. Tym większą rolę odgrywa udział naszej społeczności - tu mowa o społeczności WUM - w promowaniu szczepień poprzez udział w tej akcji - przekazał Pazura.