Miliardowe interesy Niemiec na konfliktach wojennych!

Niemiecka broń i sprzęt wojskowy nieprzerwanie zasilają konflikty. W minionym roku rząd federalny zezwolił na eksport o wartości ponad miliarda euro do krajów zaangażowanych w walki w Jemenie i Libii.

W okresie od 1 stycznia do 17 grudnia ubiegłego roku roku wydano zezwolenia na eksport broni i sprzętu wojskowego o wartości 752 milionów euro tylko do Egiptu. Deutsche Welle wskazuje, że wynika to z odpowiedzi ministra gospodarki na pytanie, jakie wystosował do resortu poseł Zielonych Omid Nouripour.

Broń i militaria w dużych ilościach trafiały także do Kataru (305,1 mln euro), do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (51,3 mln), do Kuwejtu (23,4 mln) i do Turcji (22,9 mln). Poza tym wydano zezwolenia na dostawy do Jordanii (1,7 mln) i Bahrajnu (1,5 mln). W sumie wartość eksportu wyniosła 1,16 miliarda euro.

