Największy mecenas sportu i kultury obchodzi 65-lecie działalności

Totalizator Sportowy nieprzerwanie od 65 lat wspiera polski sport. Jest też największym mecenasem kultury narodowej. Rok 2021 to rok jego 65-lecia, którego Ambasadorem został jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy w historii świata – Robert Lewandowski. Dziś, w związku z oficjalnym rozpoczęciem obchodów, pod hasłem #WielkieChwile wystartowała kampania promująca Jubileusz firmy

Firma od początku istnienia pełni ważną rolę społeczną. Powstała po to, aby gromadzić środki, z których finansowano remonty i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Z czasem do jej zadań doszło wspieranie kultury narodowej. Dziś Totalizator Sportowy jest jednym z najważniejszych filarów wspierających zarówno sport, jak i kulturę w Polsce. Przez dziesięciolecia systematycznie przekazywane do budżetu państwa fundusze pozwoliły na budowę kilku tysięcy stadionów, boisk, basenów, krytych lodowisk, sal gimnastycznych, hal sportowych, torów kajakowych, kortów tenisowych, skoczni czy tras narciarskich. Od 1994 roku łączna suma tych środków wynosi prawie 13 mld zł. Są one wykorzystywane zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim, a ich rozdysponowaniem zajmuje się Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Celem powołania Totalizatora Sportowego w 1955 roku od początku była odbudowa zniszczonej przez wojnę infrastruktury sportowej w Polsce. Jego udział od 65 lat jest widoczny na tysiącach obiektów w naszym kraju. Staramy się być tam, gdzie tworzy się historia, gdzie Polacy kibicują najlepszym i wszyscy wspólnie przeżywamy wielkie chwile. Dlatego z dumą wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe i kulturalne oraz współpracujemy z wybitnymi postaciami świata sportu. Ambasadorem Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego został Robert Lewandowski. Jesteśmy dumni, że tak utalentowany sportowiec stał się częścią naszych jubileuszowych obchodów – powiedziała Magdalena Kopka-Wojciechowska, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego.

Robert Lewandowski – Piłkarz Roku UEFA, FIFA i Global Soccer Awards 2020 – został Ambasadorem 65-Totalizatora Sportowego, największego mecenasa sportu i kultury w Polsce. Sportowiec jest twarzą kampanii wizerunkowej obchodów realizowanej pod hasłem #WielkieChwile.

Każdy z nas przeżywa wielkie chwile, których nieodłączną częścią są emocje. Totalizator Sportowy już od 65 lat dostarcza sportowych emocji zarówno zawodnikom, jak i miłośnikom wielu dyscyplin. Bycie Ambasadorem tego Jubileuszu jest dla mnie ważne – skomentował Robert Lewandowski. Największymi mecenasami sportu i kultury w Polsce są nasi gracze LOTTO, bo to dzięki nim z każdej złotówki przekazywanej na zakup gier liczbowych Totalizatora Sportowego przeznaczamy 19 groszy na te dwie ważne dziedziny życia społecznego – dodała Magdalena Kopka-Wojciechowska.

Klienci Totalizatora Sportowego przyczyniają się do rozwoju społecznego Polski. Dzięki nim możliwa jest rozbudowa infrastruktury sportowej, a także wsparcie wielu cennych inicjatyw kulturalnych. Funkcjonujący w Polsce system dopłat umożliwia, aby część kwoty przeznaczanej przez graczy na gry i loterie trafiała na fundusze celowe, w tym Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Fundusz Promocji Kultury.

Robert Lewandowski, najlepszy strzelec w historii polskiej piłki nożnej, Piłkarz Roku 2020 UEFA, FIFA i Global Soccer Awards 2020, Ambasador 65-lecia Totalizatora Sportowego. Piłkarz Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski, której jest kluczowym graczem. Kilkukrotnie zwyciężył w plebiscycie na Piłkarza Roku w Polsce, w roku 2015 otrzymał tytuł Sportowca Roku. Zdobywca Superpucharu Europy UEFA 2020 oraz nagrody FIFA The Best 2020, wielokrotny król strzelców.

Totalizator Sportowy powstał 17 grudnia 1955 roku decyzją Prezydium Rządu o powołaniu instytucji loteryjnej, której dochód miał być przeznaczany na budowę i remonty obiektów oraz urządzeń sportowych. Finalną działalność spółka rozpoczęła 25 stycznia 1956 roku. Totalizator Sportowy realizuje swoją misję od 65 lat i każdego roku przekazuje setki milionów złotych na budowę i modernizację infrastruktury sportowej w całym kraju. Spółka wspiera także szczególnie ważne dla polskich kibiców oraz sportu organizacje, kluby czy wydarzenia sportowe. Do najważniejszych z nich należą m.in. Polska Reprezentacja Olimpijska, piłkarska Ekstraklasa, Polska Liga Koszykówki, Polska Superliga Tenisa Stołowego, Kadra Narodowa w Szachach, Tour de Pologne, Memoriał Kamili Skolimowskiej, żużlowe mistrzostwa Europy czy projekt Szóstka z LOTTO wspierający 6 utalentowanych sportowców. Od 2008 roku Totalizator Sportowy jest mecenasem Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Firma współpracuje również z indywidualnymi sportowcami – niedawno do grona Ambasadorów Totalizatora Sportowego dołączył skialpinista Andrzej Bargiel.