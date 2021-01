Nowak usłyszał kolejne zarzuty. Jest wniosek o przedłużenie aresztu

W czwartek po południu zakończyło się przesłuchanie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka, któremu prokurator przedstawił dodatkowe zarzuty korupcyjne. Prokuratura zawnioskowała do sądu o przedłużenie aresztu Nowakowi

Czynności procesowe z udziałem Sławomira N. zostały zakończone. Usłyszał on dodatkowe zarzuty obejmujące przestępstwa o charakterze korupcyjnym, jednak z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności procesowych pozostałych zatrzymanych osób, prokuratura nie podaje szczegółowych informacji co do treści zarzutów oraz stanowiska podejrzanego - powiedziała PAP prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.