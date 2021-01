Twitch usuwa legendarną emotkę. Zbyt polityczna

Seria twittów wystarczyła, aby najbardziej rozpoznawalna emotka na popularnym serwisie Twitch zniknęła. PogChamp był zbyt polityczny - podał serwis Wprost. .

Najbardziej popularny serwis streamingowy Twitch poinformował o usunięciu prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnej emotki. PogChamp zniknie z chatów. Chodzi o serię twittów osoby, której twarz umieszczona jest na tej emotce. Jest to były gracz Street Fightera Ryan „Gootecks” Gutierrez.

Podjęliśmy decyzję o usunięciu emotki PogChamp w związku z oświadczeniami osoby, która użyczyła twarzy i zachęcała do dalszej agresji po tym, co nastąpiło w Kapitolu” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu Twitcha. Firma, która należy obecnie do Amazona, mocno dba o neutralność polityczną.

PogChamp to jedna z najstarszych emotek na Twitchu. Używana jest to wyrażania zachwytu nad sytuacją, która wydarzyła się na streamie. Jednak to prawdopodobnie koniec tego symbolu.

wprost/gr