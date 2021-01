Polska spółka rekordowo zarobiła na testach na COVID

Firma od testów na COVID-19 osiąga rekordowe wyniki. Polska spółka BioMaxima, specjalizuje się m.in. w produkcji testów na koronawirusa.

Money.pl podaje, że w raporcie miesięcznym firmy za grudzień jest informacja, iż w okresie I-XII 2020 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 60 mln 416 tys. zł, uzyskując dynamikę sprzedaży rok do roku na poziomie 210,37 proc.

W całym 2019 r. było to 28 mln 719 tys. zł. Przychody ze sprzedaży ogółem w grudniu wyniosły 8 mln 792 tys. zł, co jest rekordowym wynikiem miesięcznym w historii spółki. W stosunku do grudnia roku poprzedniego, dynamika wzrostu sprzedaży w grudniu 2020 wyniosła 235,71 proc. (w całym 2019 r. było to 3 mln 730 tys. zł).

Mamy do czynienia z podwójnym rekordem. Mamy rekordowe miesięczne przychody, jak i narastające rekordowe przychody za cały rok. Nie tylko są dwa razy wyższe, niż w zeszłym roku. Ale również nigdy w przeszłości BioMaxima tak wysokich przychodów nie miała - powiedział prezes spółki Łukasz Urban.

BioMaxima to polska firma z rynku diagnostyki laboratoryjnej, notowana na NewConnect. Spółka specjalizuje się m.in. w produkcji testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro.

W swojej ofercie posiada również szeroką paletę systemów diagnostycznych SARS-CoV-2, m.in. molekularny test do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR, a także szybkie testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu wirusa oraz przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

Jest również dystrybutorem produktów firm diagnostycznych. Zaopatruje ponad dwa tysiące laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

