Kolejni zaszczepieni. Założyciele znanej firmy kosmetycznej

Według informacji uzyskanych przez money.pl, Henryk Orfinger i Irena Eris, małżeństwo stojące za sukcesem firmy dr Irena Eris, także znaleźli się wśród osób priorytetowo zaszczepionych na Covid-19 w słynnym już Centrum Medycznym WUM

Chcę wyraźnie podkreślić, że z nikim się nie dogadywałem, u nikogo tej sprawy nie załatwiałem” – powiedział Henryk Orfinger portalowi money.pl. Decyzję o przystąpieniu do zaszczepienia uzasadnia tym, że poinformowano go o możliwości zmarnowania się szczepionek, jeżeli nie zostałyby w krótkim terminie wykorzystane. Uzyskałem informację, że WUM posiada nadprogramową liczbę szczepionek, które musi wykorzystać przed końcem roku, bo w innym wypadku one po prostu się zmarnują. I z takim przeświadczeniem pojechałem tam niemal natychmiast - powiedział Orfinger.

Poza aktorami i politykami więc, także przedsiębiorcy uzyskali możliwość zaszczepienia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jeszcze w grudniu. Wcześniej zaszczepione zostało małżeństwo Grycanów, założycieli znanej marki lodów i sieci lodziarni.

Współwłaściciel firmy kosmetycznej zapewnił, że należąca do jego małżeństwa firma - jeżeli będzie tylko taka potrzeba - będzie skłonna zaangażować się w akcję zaszczepienia Polaków. Podkreślił, że pomoc, jaką może zaoferować, to chociażby przechowywanie preparatów w odpowiednio niskich temperaturach, ponieważ jego firma posiada zamrażarki do tego przystosowane.

O tym jak to jest ważne można często usłyszeć od zwykłych lekarzy internistów pracujących w osiedlowych przychodniach, którzy informują, że ich zaplecze medyczne nie dysponuje zamrażarkami do przechowywania preparatów w temperaturze -70 stopni Celsjusza. Czy jednak to wszystko uprawnia przedsiębiorców do tego, aby znaleźli się na liście osób szczepionych priorytetowo poza kolejnością? Po odpowiedzi na na te pytania odsyłamy do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

money.pl/mt