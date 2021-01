Właścicielka biur kredytowych oskarżona o oszustwa

Prokuratura skierowała do sądu pierwszy akt oskarżenia ws. afery GetBack, dotyczy 16 osób, w tym m.in. byłego prezesa zarządu GetBack; postawiono w nim ok. 30 zarzutów dotyczących oszustw i wyprowadzenia pieniędzy na ok. 3 mln zł - poinformował Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski