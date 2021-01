Rekordowy test! Przeciwciała COVID-19 wykrywa w 12 sek.!

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do samodzielnego użytku pierwszy "domowy" test wykrywający koronawirusa SARS-CoV-2. Jako pierwszy pozwala on pobrać próbkę, ale i sam wykonuje badanie, bez konieczności wysyłania wymazu do laboratorium. Wynik uzyskuje się po 30 minutach