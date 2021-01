Usuną Trumpa z urzędu? Zostanie oskarżony o „podżeganie do powstania”!

Demokraci w Izbie Reprezentantów USA w poniedziałek przedłożą artykuły impeachmentu prezydenta USA Donalda Trumpa – poinformował w sobotę na Twitterze kongresmen stanu KaliforniaTed Lieu.

Lieu, aktywnie biorący udział w procesie impeachmentu Trumpa w grudniu 2019 r., który ostatecznie zakończył się niepowodzeniem w Senacie, przekazał, że teraz pod nowym artykułem impeachmentu podpisało się 180 kongresmenów w następstwie zamieszek zwolenników Trumpa na Kapitolu z 6 stycznia.

Wcześniej portal CNN podał, że Demokraci w Izbie Reprezentantów planują w poniedziałek przedstawić w Kongresie artykuł impeachmentu wobec prezydenta Trumpa i głosować nad nim w tym tygodniu. We wstępnym projekcie aktu - jak podało CNN - oskarża się go o „podżeganie do powstania”.

Według Associated Press, Demokraci zamierzają potępić działania prezydenta w związku z atakiem jego zwolenników na Kapitol w ub. środę, ale odroczyć dalsze etapy postępowania o 100 dni. Ma to na celu umożliwienie prezydentowi elektowi Joe Bidenowi skupienie się, zaraz po jego inauguracji, na innych priorytetach. Do niedzielnego popołudnia 210 członków Izby poparło wniosek o impeachment.

Do ustąpienia wzywają obecnego prezydenta nawet niektórzy Republikanie, w tym dwoje senatorów - Patrick Toomey z Pensylwanii i Lisa Murkowski z Alaski. „Sądzę, że prezydent zdyskwalifikował się na zawsze, a zwłaszcza do pełnienia wybieralnego urzędu” - powiedział Toomey.

Jak podkreśla Murkowski prezydent „powinien zrezygnować i odejść jak najszybciej”. Inny republikański senator Roy Blunt nie posunął się tak daleko, ale ostrzegł Trumpa aby „był bardzo ostrożny” w ostatnich dniach sprawowania urzędu.

AP zaznacza, że chociaż do końca kadencji Trumpa pozostało zaledwie parę dni, to nasilają się naciski aby ustąpił z obawy przed dalszymi zamieszkami przed inauguracją Bidena.

bankier.pl/kp