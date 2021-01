Szczepisz się na COVID-19? Będą szybkie rekompensaty za powikłania!

Powstaje szybka ścieżka rekompensat za potencjalne działania niepożądane szczepionek przeciw COVID-19 – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. Stworzenie takiego funduszu zapisano w Narodowym Programie Szczepień. Szczegółowe zasady mają być określone w ustawie. Jak zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk, jej założenia zostaną przedstawione we wtorek.

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że to bardzo delikatna materia, ważna dla wielu Polaków i nie ma tutaj miejsca na dywagacje polityków. – Trzeba przedstawić dokładne założenia i projekt ustawy, i to nastąpi we wtorek – zastrzegł Dworczyk.

„Dziennik Gazeta Prawna” podał, że w tym roku pieniądze z funduszu kompensacyjnego mają być przeznaczone dla dotkniętych działaniami niepożądanymi szczepień na COVID-19. W następnych latach fundusz objąłby obowiązkowe szczepienia dla dzieci. Na razie wypłaty mają być finansowane przez Skarb Państwa.

Jak podał dziennik, rekompensata będzie przysługiwać, jeśli po otrzymaniu szczepionki u pacjenta dojdzie do wstrząsu anafilaktycznego, czyli nagłej, zagrażającej życiu reakcji, która pojawia się po zetknięciu z substancją uczulającą lub pojawią się inne objawy, które wymuszą co najmniej 14-dniowy pobyt w szpitalu. Maksymalna rekompensata to 100 tys. zł.

PAP/tvp.info/kp