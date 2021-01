Gowin: środki trafią do gmin górskich w ciągu kilku tygodni

Środki dla gmin górskich, w ramach rządowego planu wsparcia, trafią do nich w ciągu najbliższych tygodni od podjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę Ministrów - zapowiedział w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin

Środki trafią do gmin górskich w ciągu najbliższych tygodni, w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały (…) przez Radę Ministrów - powiedział Gowin na konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z szefem KPRM Michałem Dworczykiem.

Nie wykluczył, że rząd może przyjąć uchwałę na najbliższym posiedzeniu RM.

Potem samorządy będę mogły występować z wnioskami. I bezzwłocznie, po rozpatrzeniu takiego wniosku, rząd przekaże pieniądze poszczególnym gminom - wyjaśnił.

Jak dodał, środki te trafią nie tylko do przedsiębiorców. One są zaadresowane do całej społeczności poszczególnych gmin - powiedział.

