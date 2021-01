Polska zaczyna szczepić przeciwko Covid-19 w tempie Niemiec

Polska zaczyna szczepić przeciwko koronawirusowi w tempie Niemiec - wynika z danych ourworldindata.org

257 834 szczepienia przeciw COVID-19 wykonano dotąd w Polsce. Do kraju trafiło 1 051 830 dawek – wynika z wykresu zamieszonego we wtorek na Twitterze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Liczba dawek dostarczonych do Polski – wyniosła 1 051 830. Dawek zabezpieczonych na drugie szczepienie jest 587 085, a dostarczonych do punktów – 456 915. Zutylizowano 660 szczepionek. Niepożądane odczyny wystąpiły u 37 zaszczepionych.

Do poniedziałku przed południem zaszczepiono w Niemczech przeciwko Covid-19 co najmniej 613 347 osób, choć jeszcze w piątek było to niecałe pół miliona

Z kolei tylko w w poniedziałek Polsce wykonano ok. 45 tys. szczepień przeciw COVID-19.

Tempo szczepień na świecie / autor: ourworldindata.org

Szczepienia dla seniorów rozpoczną się 25 stycznia, w pierwszej kolejności mogą na nie liczyć osoby po 80. i 70. roku życia. Później szczepionka będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

ourworldindata.org, PAP/KG