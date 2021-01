Korpo wstrzymują dotacje dla prawicowych polityków w USA!

Facebook, Google i Microsoft oświadczyli, że wstrzymują wpłaty dotacji na rzecz polityków po tym, jak radykalni zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa wdarli się w zeszłym tygodniu do Kapitolu z zamiarem zakłócenia procedury przejmowania urzędu prezydenta przez Joe Bidena – informuje portal Bloomberg.com

Czytaj też: USA: Korporacje uderzają w przeciwników Bidena! Tną dotacje!

Z kolei Airbnb i Intel ogłosiły nową politykę wstrzymania wsparcia dla tych polityków amerykańskich, którzy głosowali przeciwko uprawomocnieniu się wyników wyborów. Nie wspomniano o wyrzucaniu przedstawicieli sztabu Donalda Trumpa z komisji wyborczych w niektórych stanach.

W tym tygodniu podobne posunięcia wykonały firmy z różnych branż w USA. Szczególną uwagę warto zwrócić na działania firm technologicznych i sektora bankowego już po usunięciu kont Donalda Trumpa z mediów społecznościowych i zawieszeniu aplikacji Parler, popularnej wśród zwolenników obecnego prezydenta.

Jeden z liderów w tworzeniu oprogramowania Microsoft zdecydował w piątek, że nie będzie wpłacać żadnych dotacji na polityków, zanim nie dokona oceny wydarzeń z ostatniego tygodnia. Firma chce zasięgnąć szeregu konsultacji w tej sprawie. Microsoft przytoczył krytyczne opinie swoich pracowników z mediów społecznościowych, że część z jego dotacji trafia do polityków, którzy głosują odmiennie od wartości przyjmowanych w Microsofcie za nadrzędne, w kwestiach takich jak imigracja i prawa LGBT.

W podobnym tonie, że firma wstrzyma się z dotowaniem wszystkich polityków do końca kwartału, do czasu przeglądu swojego stanowiska w tej sprawie, wypowiedział się rzecznik Facebooka Andy Stone. Rzecznik należącego do spółki Alphabet Google’a wydał niemal identyczne oświadczenie.

Czytaj też: Facebook zbanował Trumpa. Dał mu szlaban do końca kadencji

Sektor bankowy

Poza spółkami technologicznymi kilka największych amerykańskich banków, w tym Goldman Sachs, Citigroup i JPMorgan Chase & Co., oświadczyło, że także wstrzymują dotacje na rzecz polityków – czytamy na stronie Bloomberg.com. Sieć hotelarska Marriott oraz potężna firma chemiczna Dow Inc. poinformowali, że nie będą dokonywać wpłat na kongresmanów, którzy głosowali przeciwko objęciu urzędu przez Bidena.

bloomberg.com/mt