Wstrzymano ich egzekucję by... wyzdrowieli z wirusa!

Sędzia federalny nakazał we wtorek Departamentowi Sprawiedliwości USA opóźnienie co najmniej do 16 marca egzekucji dwóch mężczyzn skazanych za morderstwa, aby umożliwić im powrót do zdrowia po zakażeniu COVID-19. Wyroki miały być wykonane w tym tygodniu

Jak informuje Reuters Cory Johnson i Dustin Higgs, mieli zostać straceni odpowiednio w czwartek i piątek. Egzekucje zaplanowano w więzieniu federalnym w Terre Haute w stanie Indiana.

Johnson został skazany w 1993 roku za siedmem morderstw związanych z handlem narkotykami. Higgs otrzymał wyrok za zabójstwo trzech kobiet w Maryland w 1996 roku.

Jak wyjaśnił „Newsweek” obaj mężczyźni argumentowali, że uszkodzenie płuc spowodowane przez COVID-19 może zwiększyć ich cierpienia podczas dożylnego podania śmiertelnej dawki trucizny.

„Cytowali wyniki badań dotyczące obrzęku płuc, kiedy dostają się tam płyny. Osoba jest wówczas wciąż świadoma, a odczucie jak przy duszeniu lub tonięciu może zostać zaostrzone z powodu koronawirusa. Potencjalnie może to pogwałcić gwarantowaną przez konstytucję ochronę przed okrutną i niezwykłą karą” – pisze „Newsweek”.

Federalna sędzia okręgowa Tanya Chutkan w Waszyngtonie przychyliła się do wniosku obu skazanych o tymczasowe wstrzymanie egzekucji. Podkreśliła, że także osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzekucji mogły być w konsekwencji narażone na COVID-19, co zwiększy prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się wirusa w całym obiekcie.

„Sąd jest głęboko zaniepokojony, że rząd zamierza wykonać egzekucję dwóch więźniów cierpiących z powodu zakażenia COVID-19, zwłaszcza zważywszy, że choroba dotyka ludzi w drastycznie różny sposób i może mieć szczególnie niszczycielskie skutki długoterminowe, nawet dla osób z łagodnymi objawami” (…) „egzekucja przeprowadzona w ten sposób nie służy interesowi publicznemu” – orzekła Chutkan.

Wcześniej, we wtorek zarządzono też tymczasowe wstrzymanie egzekucji Lisy Montgomery. Została ona skazana za zabicie kobiety w ciąży, odcięcie dziecka od macicy i próbę uznania noworodka za własnego.

Stracenie Montgomery, także w zakładzie karnym w Terre Haute, byłoby pierwszą federalną egzekucją kobiety od prawie siedmiu dekad. Jej prawnicy od dawna występowali o wstrzymanie egzekucji z powodu choroby psychicznej ich klientki.

Zdaniem AP te trzy egzekucje miały być ostatnimi, zanim prezydent-elekt Joe Biden, przeciwnik federalnej kary śmierci, będzie zgodnie z planem zaprzysiężony 20 stycznia.

Egzekucje federalne po 17 -letniej przerwie wznowił w lipcu 2020 roku prezydent Donald Trump, od tego czasu wykonano dziesięć wyroków śmierci.

PAP/ as/