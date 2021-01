PGNiG odebrało czwartą dostawę LNG w Kłajpedzie

Ładunek o wielkości ok. 3000 m sześc. LNG dotarł do stacji przeładunkowej Klaipedos Nafta, której wyłącznym użytkownikiem od kwietnia 2020 roku jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Od tego czasu wyjechało stamtąd już do odbiorców ponad 4 tys. ton LNG w cysternach samochodowych

Dla PGNiG wykorzystanie stacji w Kłajpedzie to możliwość ekspansji na nowe rynki w segmencie LNG małej skali. Nasza współpraca z litewskimi partnerami układa się znakomicie. Do tej pory odebraliśmy tam cztery ładunki, a stację opuściło już ponad 250 cystern ze skroplonym gazem o łącznym załadunku ponad 4100 ton LNG – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG.

LNG dla PGNiG do Kłajpedy dostarczył zbiornikowiec Kairos. Ładunek skroplonego gazu ziemnego pochodzi z Norwegii. Do tej pory PGNiG odebrało w Kłajpedzie cztery dostawy o wolumenie ok. 3 tys. m sześc. każda – poprzednie miały miejsce w czerwcu, sierpniu i listopadzie 2020 roku.

Stacja przeładunkowa skroplonego gazu ziemnego Klaipedos Nafta w Kłajpedzie osiągnęła nowy poziom wykorzystania, odkąd PGNiG stało się jej użytkownikiem. Współpraca ta przyczynia się do realizacji naszego celu, jakim jest tworzenie wartości dla szybko rozwijającego się regionalnego rynku LNG małej skali. Istnieje duży potencjał w działalności związanej z LNG małej skali, zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym, dlatego z niecierpliwością czekamy na zwiększenie wolumenu operacji handlowych w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku – powiedział Darius Šilenskis, Prezes Klaipedos Nafta.

Na podstawie umowy z 2019 roku PGNiG jest wyłącznym użytkownikiem stacji przeładunkowej LNG należącej do Klaipedos Nafta przez okres 5 lat.

PGNiG/KG