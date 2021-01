Ochrona klimatu. Dwa bloki w Dolnej Odrze zamknięte

W Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, 31 grudnia 2020 r. zostały wycofane z eksploatacji bloki energetyczne nr 1 i 2 o łącznej mocy 454 MW. To kolejny krok w realizacji strategii PGE, mającej przyczynić się do realizacji celów klimatycznych.

Moc z wycofanych jednostek będzie uzupełniona w systemie elektroenergetycznym przez uruchamiany od grudnia 2020 r. nowy blok o mocy 496 MW a należący również do PGE GiEK w Oddziale Elektrowni Turów. W IV kwartale 2023 r. moc Elektrowni Dolna Odra zostanie uzupełniona o moc budowanych w oddziale dwóch jednostek gazowo-parowych o łącznej mocy 1340 MW.

Wyłączone jednostki produkowały energię od 1974 roku. Przez 46 lat bloki wyprodukowały łącznie blisko 83 mln MWh energii elektrycznej, która trafiała do ponad 700 tys. gospodarstw domowych. Blok nr 1 od momentu uruchomienia przepracował ponad 292 tys. godzin, a blok nr 2 ponad 247 tys. godzin.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Dolna Odra zdecydowano o pozostawieniu w gotowości do uruchomienia kotła K-1 wraz z niezbędną infrastrukturą, który pracując wyłącznie jako wytwornica pary będzie stanowił awaryjne źródło pary do uruchomienia bloków 5,6,7 i 8 Elektrowni Dolna Odra.

Obecnie w eksploatacji w Elektrowni Dolna Odra pozostają cztery bloki energetyczne o łącznej mocy zainstalowanej 908 MW, które są dostosowywane do najnowszych wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji BAT. W niedalekiej przyszłości moc Elektrowni Dolna Odra zostanie uzupełniona o moc budowanych w oddziale dwóch jednostek gazowo-parowych o łącznej mocy 1340 MW.

Budowa nowych jednostek wytwórczych jest projektem o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Inwestycja w błękitną moc istotnie przyczyni się do realizacji celów klimatycznych UE, co doskonale wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE. Realizacja projektu o takiej skali to również wsparcie rozwoju regionu – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W 2021 roku PGE GiEK planuje wyłączenie jeszcze dwóch jednostek starszej generacji w Elektrowni Rybnik. Planowane wyłączenie bloków nr 1 i 2 zbiegnie się z wejściem w życie tzw. konkluzji BAT.

W ramach dywersyfikacji paliw PGE GiEK rozpoczęła proces inwestycyjny budowy bloków gazowych w województwie zachodniopomorskim.

Inwestycja w błękitną moc istotnie przyczyni się do realizacji celów klimatycznych UE, co wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE. Bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra z nawiązką będą spełniały normy środowiskowe wymagane przez Unię Europejską; ich emisyjność będzie kształtowała się na poziomie około 320 kg CO2/MWh wobec wymaganych norm unijnych na poziomie 550 kg CO2/MWh. Budowa bloków gazowo-parowych pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe.

Nowe jednostki będą w stanie zasilić w energię elektryczną ok. 2,5 miliona gospodarstw domowych oraz pozwolą na stabilizację sieci lokalnej, spełniając jednocześnie normy środowiskowe w zakresie emisji.

PGE/RO

CZYTAJ TEŻ: Grupa ORLEN zwiększa inwestycje OZE