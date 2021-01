Port Gdynia: Spektakularne inwestycje i rekordowe wyniki!

Port w Gdyni zanotował w 2020 r. rekordowy wynik przeładunków - ponad 24,6 mln ton - poinformował w środę kierownik działu marketingu i komunikacji korporacyjnej spółki Marcin Wojciechowski. Oznacza to wzrost przeładunków w porcie o 2,9 proc. wobec roku 2019.

„To bardzo istotny wzrost w czasie światowej pandemii i spowolnienia gospodarczego. Ten fakt najlepiej świadczy o doskonałej sprawności i efektywności terminali operujących na terenie Portu Gdynia oraz konsekwentnej realizacji strategii rozwoju spółki” – powiedział w komunikacie prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Adam Meller.

W Porcie Gdynia wszystkie inwestycje kontynuowane są zgodnie z harmonogramem. Do największych należą: „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia” oraz „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia”, budowa Publicznego Terminalu Promowego oraz przebudowa infrastruktury kolejowej. Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych w obrębie Portu Gdynia to ponad 4 miliardy złotych.

Powstający Publiczny Terminal Promowy będzie mógł obsługiwać promy o długości 240 m i zapewni krótszy czas obsługi, dzięki czemu port zyska nowych armatorów w rozwijającym się segmencie ro-ro.

Budynek terminalu, magazyn oraz galeria pasażerska są już na ukończeniu, obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe i instalacyjne wewnątrz. Zakończono roboty konstrukcyjne związane z przebudową Nabrzeża Polskiego oraz rampy ro-ro, do wykonania pozostał montaż wyposażenia – urządzenia odbojowe, cumownicze itp. Konstrukcja estakady najazdowej wraz z nawierzchniami bitumicznymi jest ukończona, prowadzony jest obecnie montaż wyposażenia, wykonywane są nawierzchnie betonowe. Roboty kolejowe zostały całkowicie ukończone, zaś nawierzchnie drogowe placów i parkingów zrealizowano w ok. 90 proc.

22 stycznia nastąpi otwarcie wstępnych ofert na przewoźników promowych korzystających z Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia w latach 2021-2025. Pierwszy prom zacumuje przy terminalu we wrześniu 2021 r.

W Porcie Gdynia trwa też realizacja Portu Zewnętrznego, strategicznej inwestycji dla spółki. Do 29 stycznia ZMPG czeka na wnioski od partnerów prywatnych ws. zaprojektowania, budowy i eksploatacji Portu Zewnętrznego. Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie maksymalnie pięć podmiotów (lub ich konsorcjów), z którymi prowadzone będą rozmowy w formie dialogu konkurencyjnego.

Głębokowodny Port Zewnętrzny w Gdyni powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie, na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny.

Celem budowy Portu Zewnętrznego jest umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax, tzn. o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 m), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 m) oraz zanurzeniu do 15,5 metra. Pierwsze statki do Portu Zewnętrznego w Gdyni powinny zawinąć na przełomie 2027 i 2028 r.

Koszt tej inwestycji szacowany jest na 1,5 mld zł.

PAP/kp