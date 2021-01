PKP Intercity: 250 km/h! 10-letnia umowa na 21 mld zł

PKP Intercity podpisało nową umowę ramową o świadczenie usług publicznych w międzywojewódzkim i międzynarodowym transporcie kolejowym w latach 2021-2030 o wartości ok. 21 mld zł, poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i przewoźnika.

Jeszcze w tej dekadzie, w 2023 roku pojedziemy polską koleją z prędkością do 250 km/h, powstanie też wiele kilometrów nowych szlaków kolejowych - poinformował Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

To w tej dekadzie rozpocznie się budowa nowych linii kolejowych na skalę nieznaną w historii Polski - powiedział Andrzej Adamczyk.

Minister wyjaśnił, że budowa nowych linii kolejowych związana jest przede wszystkim z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1 tys. 800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Dla ponad 500 km z nich prace przygotowawcze już trwają.

Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych.

W okresie umowy praca eksploatacyjna PKP IC ma wzrosnąć o ok. 84 proc. do 683 mln pociągokilometrów (pockm) z 370 mln pockm.

Rząd zdecydował o zawarciu nowej umowy o świadczenie usług publicznych z PKP Intercity. Ta decyzja to ponad 20 mld zł na najbliższe 10 lat. Dzięki tej decyzji zmieni się rzeczywistość transportu kolejowego w Polsce. Oznacza nowe korzyści dla pasażerów: nowoczesne składy, przyspieszenie przejazdów pomiędzy głównymi miastami - powiedział Andrzej Adamczyk.

Minister wskazał, że zwiększy się częstotliwość kursowania na liniach kolejowych - np. na linii Warszawa - Białystok do 1 godziny, Warszawa - Kielce - Kraków do 1 godziny i Kraków - Wrocław - Poznań również do „nie rzadziej niż co godzinę”.

To zmienia rzeczywistość w transporcie pasażerskim - podkreślił Andrzej Adamczyk.

Cykl co godzinę, co pół godziny to bardzo ważne, pasażer nawet nie będzie musiał się uczyć rozkładu jazdy – powiedział Marek Chraniuk, prezes PKP IC.

Plany przewoźnika zakładają wzrost liczy pociągów uruchamianych ze 120 tys. w 2021 r. do 196 tys. w 2030 r. oraz wzrost liczby przewożonych pasażerów do 74 mln w 2030 r. wobec 27 mln w 2020 r. i prawie 50 mln w 2019 r.

Umową będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 do końca rozkładu jazdy 2029/2030.

Plany PKP Intercity na lata 2021-2030 zakładają inwestycje o wartości ok. 19 mld zł, poinformował członek zarządu Tomasz Gontarz.

Zakładamy 19 mld zł na modernizacje i zakup nowego taboru, to będzie tabor niskoemisyjny, głównie elektryczny, ale także chcemy mieć tabor napędzany wodorem, dlatego współpracujemy z PKN Orlen i bydgoską Pesą - powiedział Tomasz Gontarz.

Prezes Marek Chraniuk dodał, że plany obejmują m.in. zakup 38 składów wagonowych i ponad 500 nowych wagonów dostosowanych do prędkości min. 200 km/h oraz nowe wagony z prędkością 160-200 km/h.

PKP Intercity zamierza przedstawić wkrótce pasażerom możliwość wnoszenia dodatkowej, dobrowolnej opłaty na cele zapewnienia neutralności klimatycznej przewoźnika, poinformował członek zarządu Tomasz Gontarz.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, my już teraz pracujemy nad tzw. offsetem ekologicznym. Offset ekologiczny to - podkreślam - dobrowolna dodatkowa opłata, która pozwoli zniwelować wpływ śladu węglowego, niskiego w przypadku kolei - ale jednak - na środowisko. Mam nadzieję, że już w najbliższym czasie będziemy mogli zaproponować naszym pasażerom taką dodatkową opłatę, która pozwoli zapewnić zerowy wpływ na emisję gazów cieplarnianych, co pozwoli być PKP Intercity, jako pierwszemu przewoźnikowi w Polsce, neutralnym klimatycznie - powiedział Tomasz Gontarz podczas konferencji prasowej.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej. W 2020 r. (w czasie pandemii koronawirusa) PKP IC przewiozło ok. 27 mln osób.

ISBnews/RO

CZYTAJ TEŻ: Najtrudniejszy czas w historii lotnictwa. A było już tak dobrze