Profil zaufany ma już ponad 9 mln Polaków

Polacy założyli od początku tego roku ponad 205 tys. profili zaufanych, co oznacza, że łączna liczba tych profili przekroczyła 9 mln, poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełnomocnik d/s cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski.

To kolejny ważny dzień w historii profilu zaufanego. Właśnie przekroczyliśmy liczbę 9 milionów! Od początku tego roku PZ założyło ponad 205 tysięcy osób, tylko w tym tygodniu - niemal 83 tysiące - napisał Zagórski na swoim profilu na Twitterze.

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Można dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów. Można go założyć m.in. poprzez bankowość internetową.

ISBnews/RO

