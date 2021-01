Premier: cześć i chwała Alojzemu Piaskowskiemu, hańba jego katom

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał na Facebooku, że w czwartek przypada 74. rocznica śmierci Alojzego Piaskowskiego ps. „Tornado” i „Drukarz”, żołnierza AK i dowódcy Konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego „Odra” Nowa Sól. „Cześć i chwała Piaskowskiemu, hańba jego katom” - napisał

W czwartkowym wpisie Morawiecki podkreślił, że 14 stycznia 1947 r. na Alojzym Piaskowskim wykonano wyrok śmierci. Miał 17 lat i po strasznych torturach zastrzelono go strzałem w głowę (jak w Katyniu) w ubeckich kazamatach w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Bolesław Bierut skazał go na śmierć dwa tygodnie wcześniej mimo że Alojzy był rówieśnikiem jego córki - czytamy.

Alojzy Piaskowski

Premier przypomniał również, że Alojzy Piaskowski ps.”Tornado” i „Drukarz” był żołnierzem AK (od 15 roku życia) i dowódcą Konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego „Odra” Nowa Sól. Bestialsko torturowany również przez sowieckich żołnierzy. Pochowany w jamie na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Cześć i chwała Piaskowskiemu, hańba jego katom. Cześć i chwała BOHATEROM - napisał.

PAP/mt

Czytaj też: „Armia Czerwona wyzwalała Polskę” - Rosjanie manipulują historią

Czytaj też: Sowiecka agresja 17 września: Tragiczne skutki, obojętność świata