Oddał luksusowe Ferrari do myjni. Nadaje się już do kasacji!

Federico Marchetti początku 2021 r. nie może zaliczyć do udanych. Bramkarz włoskiego zespołu Genoa CFC oddał swoje Ferrari do myjni. Niestety, pojazd został poważnie uszkodzony i w sumie nadaje się do kasacji.

Federico Marchetti to bramkarz, który na co dzień broni bramki drużyny Genoa CFC. Jak wielu piłkarzy kocha szybkie, luksusowe samochody i taki też posiadał. Postanowił oddać do myjni swoje Ferrari 812 Superfast, które wyceniane jest na min. 337 tys. euro, ale gdy zobaczył je po skończonej usłudze, ujrzał coś, czego z pewnością się nie spodziewał. Auto było w fatalnym stanie.

Jak piszą zagraniczne media, po profesjonalnym czyszczeniu pracownicy myjni mieli dostarczyć auto pod ośrodek treningowy.

Kierowca wsiadł za kółko samochodu Federico Marchettiego, ale jak się szybko okazało, nie miał doświadczenia w jeździe tego typu autem. Efekt tej przejażdżki był taki, że prowadzący auto nie tylko uderzył w ogrodzenie, ale po drodze obił też pięć innych pojazdów. Samochód bramkarza zespołu Genoa CFC ma rozbitą maskę i niestety, ale nadaje się do kasacji.

onet.pl/kp