Dworczyk: w kolejności szczepień nic się nie zmieni

Będzie spotkanie z prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirem Broniarzem, ale grupą najbardziej narażona na ciężki przebieg Covid-19 i utratę życia są seniorzy, wyznaczając kolejność szczepień kierowaliśmy się ochroną najsłabszych i tu nic się nie zmienia - podkreślił szef KPRM Michał Dworczyk

Na początku stycznia Broniarz zaapelował, aby nauczyciele byli szczepieni na równi z osobami najstarszymi. „Nie może być tak, jak sobie minister Dworczyk wyobraża, że szczepienia nauczycieli zostaną przeniesione na drugi kwartał” - mówił prezes ZNP w radiu TOK FM.

Wskazał, że nauczyciele to grupa ponad 700 tys. osób, które „pracują w szkole jako nauczyciele, administracja, która ma przeogromne kontakty interpersonalne z uczniami, rodzicami i między sobą”.

Dworczyk został zapytany na piątkowej konferencji prasowej o apel Broniarza, aby przyśpieszyć szczepienia nauczycieli.

„Zaczekajmy aż ta prośba czy to pytanie zostanie wyartykułowane, rzeczywiście z ministrem Piontkowskim (wiceministrem edukacji i nauki Dariuszem Piontkowskim), z prof. Andrzejem Horbanem (główny doradca premiera ds. COVID-19) w trybie telekonferencji spotykamy się z panem Broniarzem” - powiedział Dworczyk. Spotkanie to odbędzie się w piątek.

Powtórzył, że grupą najbardziej narażona na ciężki przebieg Covid-19 i utratę życia są seniorzy.

I podejmując te trudne decyzje dotyczące stworzenia poszczególnych grup, które będą w kolejności otrzymywały szczepienie kierowaliśmy się ochroną najsłabszych i najbardziej potrzebujących. W tej sprawie nic się nie zmienia - podkreślił Dworczyk.

W poniedziałek ruszyło przesiewowe testowanie nauczycieli klas I-III, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół na obecność SARS-CoV-2. Według danych MEiN do udziału w testach zgłosiło się ok. 165 tys. osób. Badania potrwają do piątku.

27 grudnia ub.r. rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są należący do grupy 0 pracownicy służby zdrowia, pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych. W piątek ruszyła rejestracja na szczepienie seniorów 80 plus, za tydzień będą mogły się rejestrować osoby 70 plus - szczepienia wszystkich seniorów powyżej 70. roku życia ruszą 25 stycznia. Następnie będą szczepione pozostałe osoby z grupy I: służby mundurowe i nauczyciele.

PAP/KG