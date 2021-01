Wnioski o subwencję z Tarczy Finansowej PFR 2.0 w PKO Banku Polskim

Klienci PKO Banku Polskiego od 15 stycznia do końca lutego 2021 r. mogą składać wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej PFR 2.0

Wnioski będzie można składać w serwisach iPKO albo iPKO biznes, podobnie jak przy Tarczy Finansowej 1.0.

Jak zapowiedział w czwartek prezes Polskiego Funduszu Paweł Borys po północy z czwartku na piątek mikro, małe i średnie firmy z branż, które ucierpiały z powodu koronawirusa, będą mogły składać przez internet wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0 PFR. Wartość programu to około 13 mld zł. Nabór wniosków o subwencje ma potrwać do 28 lutego. W programie uczestniczyć będzie 17 banków komercyjnych i większość banków spółdzielczych.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla mikro, małych i średnich firm z 45 branż, które musiały ograniczyć działalność gospodarczą w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Finansowe wsparcie wyniesie 13 mld zł.

W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 pomoc trafi do przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranych branżach, identyfikowanych na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

W ramach Tarczy Finansowej 1.0 za pośrednictwem PKO Banku Polskiego około 67 tys. firm zatrudniających 503 tys. pracowników otrzymało subwencje finansowe o łącznej wartości 10,5 mld zł, z puli 60,9 mld zł wypłaconych przez PFR. Dzięki Tarczy Finansowej 2.0 pomoc otrzymają firmy działające w branżach najbardziej poszkodowanych przez drugą falę pandemii. Mam nadzieję, że wspólnie ocalimy wiele przedsiębiorstw i miejsc pracy, sprawnie przekazując subwencje naszym klientom - mówi Tomasz Frąckowiak, dyrektor Formacji Bankowości Firm i Przedsiębiorstw.

O subwencje mogą ubiegać się firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników, których obroty wynoszą poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro, a obroty spadły o minimum 30 proc. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku. Subwencja zostanie wypłacona w kwocie 70 proc. straty brutto (przed podatkiem) za miesiące od listopada 2020 do marca 2021 roku. Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł, ale nie więcej niż 72 tys. zł na pracownika. Łączna wartość pomocy finansowej dla małych i średnich firm wyniesie 6,5 mld zł.

W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na jednego pracownika nie może być wyższa niż 72 tys. zł dla mikrofirm i 144 tys. zł dla małych i średnich przedsiębiorstw.

