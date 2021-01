Maląg: od 2015 r. użłobkowienie w Polsce wzrosło dwukrotnie

Użłobkowienie w Polsce wzrosło dwukrotnie z 12,4 proc. w 2015 r. do 25,5 proc. w roku 2020 – powiedziała w piątek minister rodziny Marlena Maląg. Dodała, że w tym czasie na tworzenie i utrzymanie żłóbków w ramach programu „Maluch plus” przekazano 2,1 mld zł

Szefowa MRiPS podczas konferencji prasowej zwróciła uwagę, że istotnym programem, który realizowany jest od lat w resorcie rodziny jest „Maluch plus”, który pozwala podjąć rodzicom decyzję o łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Poinformowała, że od końca 2015 r. do 2020 r. na tworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla dzieci do 3 lat zostało przekazanych ponad 2,1 mld zł. Wskazała, że dwukrotnie wzrosło użłobkowienie w Polsce z 12,4 proc. w 2015 r. do 25,5 proc. w 2020r.

Zostało utworzonych niemal 200 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. Cieszy nas też to, że powstają żłobki w miejscowościach wiejskich. Tam użłobkowanie jest jeszcze wyższe niż w miastach, bo sięga do 30 proc. – powiedziała Maląg.

Przypomniała, że program „Maluch plus”, edycja na rok 2021, został ogłoszony w lipcu 2020 r. Część programu została już ogłoszona na tworzenie nowych miejsc w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzisiaj ogłaszamy pozostałe moduły tego programu, a więc na tworzenie miejsc (opieki) poprzez podmioty prywatne, a także przekazanie środków na utrzymanie (tych miejsc), aby koszty dla rodziców były coraz to niższe – wskazała szefowa MRiPS.

Podkreśliła, że budżet programu to 450 mln zł rocznie. „Na tworzenie nowych miejsc przeznaczamy 341 mln zł. W sumie tych miejsc zostanie utworzonych 25 tys. To jest o ok. 13 proc. więcej niż w poprzednim roku. To nas bardzo cieszy. Dochodzą nowe gminy, w których do tej pory nie było żłobków. Takich gmin będzie 95” – przekazała minister.

Zaznaczyła jednocześnie, że przed resortem wciąż jest wiele pracy, bo ponad 54 proc. gmin nie świadczy opieki zorganizowanej dla dzieci do 3 lat.

PAP/mt