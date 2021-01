Co się dzieje?! Starsza kobieta znów oszukana

84-letnia mieszkanka Turku (Wielkopolskie) padła ofiarą oszustów, którzy zadzwonili do niej na telefon stacjonarny. Kobieta straciła ponad 60 tys. złotych chcąc pomóc córce, która rzekomo spowodowała wypadek i potrzebowała pilnie pieniędzy.

Komenda Powiatowa Policji w Turku poinformowała, że do seniorki zadzwonił mężczyzna który oznajmił, że jej córka miała wypadek samochodowy i, aby nie trafiła do aresztu, konieczna jest wpłata kaucji.

Oszust poinformował, że trzeba zebrać i wpłacić 130 tys. zł. Kobieta będąc cały czas w kontakcie z przestępcami wypłaciła ze swojego konta kilkadziesiąt tysięcy złotych oraz do tego dołożyła biżuterię i przekazała oszustowi, który zapukał do jej drzwi. W sumie straciła ok. 67 tys. złotych. Kiedy kobieta zorientowała się, że cała historia to fikcja, zdecydowała się powiadomić policję.