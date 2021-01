KNF: zalecenia dla banków w sprawie dywidendy

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że nadszedł moment, by sektor bankowy ostatecznie uporał się z problemem kredytów we frankach szwajcarskich. KNF proponuje bankom, by wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby realną alternatywą do ścieżki sądowej - poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski