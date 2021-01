Brexit. Celnicy masowo konfiskują kanapki na granicy! Kierowcy w szoku!

Holenderskie wiadomości telewizyjne wyemitowały materiał filmowy, na którym celnicy konfiskują kanapki z szynką kierowcom przybywającym promem z Wielkiej Brytanii. Po brexicie przepisy zakazują osobistego importu mięsa i produktów mlecznych do Unii Europejskiej.

W materiale wideo widać, jak urzędnicy wyjaśniają przestraszonym kierowcom samochodów i ciężarówek na terminalu promowym Hook of Holland, że od czasu brexitu nie wolno przywozić do Europy niektórych produktów spożywczych m.in. mięsa, owoców, warzyw i ryb” – relacjonuje The Guardian.

„Zdezorientowanemu kierowcy z kilkoma kanapkami owiniętymi w folię aluminiową, który zapytał, czy może oddać mięso i zatrzymać tylko chleb, jeden z celników odpowiedział: „Nie, wszystko zostanie skonfiskowane. Witamy w brexicie, proszę pana, przepraszam” – pisze.

Zakaz wszedł w życie w Nowy Rok, gdy zakończył się okres przejściowy brexitu.

tvp.info/kp