Niewiarygodne! Krytyka Polityczna wśród instytucji charytatywnych!

Ewa Farna bardzo ostrożnie podchodzi do propozycji wzięcia udziału w akcjach charytatywnych. Wokalistce zdarzyło się, że przekazywane pieniądze nie trafiły do potrzebujących. Nie jest także zwolenniczką darmowych występów, podczas gdy inni dostają za pracę na rzecz akcji charytatywnej pieniądze. Artystka znalazła własny sposób na to, by pomóc biednym. Oddaje im swoje niepotrzebne ubrania.