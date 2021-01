Ukraina, szczepienia komercyjne równolegle z państwowymi

Na Ukrainie równolegle z państwowymi szczepieniami przeciwko Covid-19 będą odbywać się szczepienia komercyjne - powiedział premier tego kraju Denys Szmyhal. Poinformował, że Kijów prowadzi rozmowy w sprawie zakupu preparatów z sześcioma producentami. W sobotę portal RBK-Ukraina podał, że szczepienie komercyjne nie będzie dostępne wcześniej niż w drugiej połowie roku

Szef ukraińskiego rządu mówił o tym w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.

Jak sprecyzował, preparaty producentów, z którymi Ukraina prowadzi negocjacje, przeszły dwa etapy badań klinicznych i przechodzą trzeci etap, są rejestrowane w innych krajach i w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako oficjalna i zalegalizowana szczepionka.

Ukraina jest członkiem inicjatywy COVAX, zwracaliśmy się też do wszystkich naszych partnerów w sprawie konieczności dostawy pierwszych partii szczepionki w jak najszybszym terminie - dodał Szmyhal. Zapewnił, że jego kraj otrzyma szczepionkę „nie później niż w lutym”.

Według niego w pierwszych partiach będą dostępne trzy szczepionki - podała Interfax-Ukraina. Premier wskazał, że wszystkie z nich będą licencjonowane na Ukrainie, zaakceptowane przez WHO, a także inne kraje, będą to szczepionki z potwierdzoną procentowością skuteczności - czytamy.

Agencja zapytała premiera, kiedy na Ukrainie będzie możliwość komercyjnego zaszczepienia się przeciw Covid-19.

Kiedy tylko szczepionki w przyspieszonym trybie będą zarejestrowane na Ukrainie, komercyjne przedsiębiorstwa niezwłocznie będą miały możliwość dostarczania tych szczepionek na Ukrainę. Następnie to już pytanie do takich przedsiębiorstw, one też prowadzą swoje negocjacje i zawierają umowy. Jestem pewien, że to będą równoległe procesy do państwowych szczepień” - odpowiedział Szmyhal.